Шевченко: "Если бы мы забили вначале, игра пошла бы по-другому"

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Instagram

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Сегодня в Запорожье сборная Украины в товарищеском матче добыла скромную победу над командой Эстонии со счетом 1:0. Единственный мяч уже в добавленное время со штрафного с рикошетом забил "бельгиец" Роман Безус. Видео гола и обзор матча Украина – Эстония (1:0).

После встречи главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко в телеэфире поделился своими мыслями по поводу увиденного в "товарняке":

"Впечатления – двоякие. Начали хорошо. Но моменты, которые мы создаем, нужно реализовывать. Если бы мы забили мяч в начале встречи, думаю, она пошла бы по-другому".

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Также Шева объяснил замены во втором тайме: "Мы пошли на риск и дали многим ребятам поиграть. Но от своей игры мы не отказались. Правда, в концовке часто принимали неправильные решения".

Довольно лояльно наставник охарактеризовал и новичков: "Претензий ни к кому у меня нет. Некоторые ребята проводят первые игры за сборную. А чтобы действовать в нашей системе, нужно постоянно быть в игре. Если ты не получаешь игровой практики, то ты немного где-то выпадаешь".

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