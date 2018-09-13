Шевченко и Протасов побывают на церемонии награждения лучшего футболиста года

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и первый вице-президент ФФУ Олег Протасов примут участие в работе Конференции ФИФА в Лондоне, которая начнет свою работу 23 сентября. Она будет посвящена анализу последнего чемпионата мира.

Главными темами для обсуждения и широкой дискуссии станут:

- новые тенденции в развитии тактики, техники и физических кондиций;

- сравнение прошлого мирового первенства по предварительным;

- особенности судейства с учетом работы системы VAR.

Кроме конференции, делегаты смогут посетить специальные встречи, которые организуют региональные футбольные конфедерации, в частности УЕФА. Их главной целью будет всесторонний анализ влияния чемпионата мира на развитие футбола в различных регионах планеты.

Кроме того, участники Конференции ФИФА приглашены на церемонию The Best FIFA Football Awards 2018, которая состоится также в столице Великобритании 24 сентября. На ней будут определены лучшие игроки и тренеры года по версии ФИФА.

Награда FIFA's Best вручается с 2016 года, когда организация прекратила сотрудничество с France Football – основателем награды "Золотой мяч". Два года подряд награду ФИФА выигрывал Криштиану Роналду.