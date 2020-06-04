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Шевченко и Роналду вошли в рейтинг скорострелов чемпионата Италии

4 июня, 00:03

Александр Трикиша Александр Трикиша

Португальцу нужно на гол менее двух часов, а Шева забивал каждые 141 минуту

Известный сайт Transfermarkt.com опубликовал ТОП-10 игроков чемпионата Италии с наименьшим количеством минут на один гол. Рейтинг учитывает период с 2000 года до сегодняшнего дня. Первое место в списке занимает нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. Эксперты подсчитали, что португальцу нужно в среднем 110 минут на забитый мяч.

Отметим, что в Италии Роналду выступает с 2018 года и уже успел наколотить в Серии А 42 мяча. Ранее мы писали, что Роналду вернулся после карантина в сумасшедшей форме.

В ТОП-10 рейтинга вошел легендарный украинский футболист Андрей Шевченко, выступавший за "Милан" в период с 1999 по 2006 год и в сезоне 2008/2009. Шева забивал один гол раз в 141 минуту. Всего нынешний наставник сборной Украины наколотил в чемпионате 103 гола, что позволило ему занять девятую строчку.

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Кстати, мы накануне писали, что тренер сборной Украины вместе с Месси присоединился к мировой акции. Бывший нападающий "Милана" опубликовал изображение черного квадрата с подписью "Жизни чернокожих важны".

Смотрите, как Роналду забивает в Италии:

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Андрей Шевченко чемпионат Италии Криштиану Роналду

Источник: Сегодня|Спорт

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