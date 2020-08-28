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Шевченко и Тассотти заменяли футболистов на тренировке сборной Украины

28 августа, 22:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Тренеры попытались заменить недостающих игроков, в ближайшие дни ждут подкрепление

В пятницу наша национальная команда уже третий день занималась в Харькове, готовясь к матчам Лиги наций. В начале сентября "сине-желтые" сыграют со сборными Швейцарии и Испании. Кстати, сегодня вратарь "Реала" рассказал, за чем приехал в сборную Украины.

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Сегодня утром подопечные Андрея Шевченко отрабатывали командные действия в разных игровых ситуациях. А вечером провели тренировку атлетического направления с выполнением тактических задач, сообщает официальный сайт УАФ.

Интересно, что Андрей Шевченко и его итальянский помощник Мауро Тассотти приобщались к некоторым упражнениям, чтобы поддержать подопечных в занятиях в группах. Пока что в лагере команды находится 21 игрок, и, что приятно, все – абсолютно здоровы и тренируются без ограничений.

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В ближайшие дни в Харьков подъедут еще семеро легионеров: Богдан Михайличенко – в субботу, Андрей Ярмоленко и Евгений Макаренко – в воскресенье, "бельгийцы" Роман Безус, Роман Яремчук, Игорь Пластун и Эдуард Соболь – в понедельник.

Читайте также:Швейцария назвала состав на матч с Украинойв Лиге наций, заявив звезд "Арсенала", "Боруссии" и "Бенфики".

Смотрите, как украинцы сыграли вничью с сербами в последнем матче отбора Евро-2020:

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Харьков футбол Андрей Шевченко Сборная Украины тренировки Лига наций Мауро Тассотти
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