Шевченко и Тассотти заменяли футболистов на тренировке сборной Украины

В пятницу наша национальная команда уже третий день занималась в Харькове, готовясь к матчам Лиги наций. В начале сентября "сине-желтые" сыграют со сборными Швейцарии и Испании. Кстати, сегодня вратарь "Реала" рассказал, за чем приехал в сборную Украины.

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Сегодня утром подопечные Андрея Шевченко отрабатывали командные действия в разных игровых ситуациях. А вечером провели тренировку атлетического направления с выполнением тактических задач, сообщает официальный сайт УАФ.

Интересно, что Андрей Шевченко и его итальянский помощник Мауро Тассотти приобщались к некоторым упражнениям, чтобы поддержать подопечных в занятиях в группах. Пока что в лагере команды находится 21 игрок, и, что приятно, все – абсолютно здоровы и тренируются без ограничений.

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В ближайшие дни в Харьков подъедут еще семеро легионеров: Богдан Михайличенко – в субботу, Андрей Ярмоленко и Евгений Макаренко – в воскресенье, "бельгийцы" Роман Безус, Роман Яремчук, Игорь Пластун и Эдуард Соболь – в понедельник.

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