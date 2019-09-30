Шевченко может покинуть сборную Украины и возглавить Милан

Боссы "россонери" видят в Шеве сменщика для Марко Джампаоло, проигравшего три поединка кряду

Андрей Шевченко / Фото: Facebook

По информации авторитетного итальянского издания Tuttomercatoweb, руководство "Милана" рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера легенды клуба Андрея Шевченко. Шеву, в составе "Милана" выигравшего "Золотой мяч"-2004, намерены позвать на роль алленаторе "россонери", если боссы "Милана" примут решение уволить нынешнего наставника Марко Джампаоло.

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После шести туров текущего чемпионата Италии "Милан" под руководством Марко Джампаоло занимает 16-е место, проиграв уже три поединка кряду – "Интеру" (0:2), "Торино" (1:2) и "Фиорентине" (1:3).

Смотрите обзор матча "Милан" – "Фиорентина" (1:3)

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Напомним, Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года и не сумел вывести ее на чемпионат мира-2018. Однако затем национальная команда под руководством его штаба выиграла свою группу Лиги Наций и вплотную приблизилось к завоеванию путевки в финальную часть Евро-2020.

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Интересно, что ранее Андрей Шевченко заявлял о готовности возглавить "Милан". "Конечно, однажды я бы хотел быть главным тренером "Милана", потому что я очень связан с клубом, фанами и бывшими партнерами. Возможно, однажды наступит моя очередь", – говорил Шевченко.

Обзор последнего матча Шевы – 2:2 с Нигерией

Стоит отметить, что накануне, 29 сентября, "Милан" не забыл поздравить Шевченко с 43-летием. "С днем рождения, Шева!, – гласило сообщение в Twitter "россонери". – А какое ваше самое яркое воспоминание о Короле Востока?"

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Болельщики "Милана" отреагировали на этот твит гифками решающего пенальти, который Шева забил в финале ЛЧ-2013 с "Ювентусом". Тогда победный удар украинца с "точки" в ворота Буффона принес "россонери" самый престижный трофей клубного футбола.

Гол Шевченко в финале ЛЧ-2003

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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