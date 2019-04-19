Шевченко на качелях: в сети появились фото с семейного отдыха главного тренера сборной Украины

Знаменитый футболист отправился на детскую площадку со своими мальчишками

Андрей Шевченко катает детей на качелях. Фото: Facebook

Легендарный украинский футболист и главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко проводит время вместе с детьми и мамой Любовью Николаевной в Киеве. Футболист отправился на прогулку с семьей на одну из киевских детских площадок. Семейные фото Шевченко на своей странице в Facebook выложил журналист Николай Васильков.

Напомним, что супруга Андрея Шевченко – американская модель Кристин Пазик – подарила футболисту первенца в 2004 году, ему дали имя Джордан. Спустя два года у супругов появился второй сын, которого назвали Кристиан. Следующего пополнения в семье Шевченко пришлось ждать шесть лет. В октябре 2012 года, когда Андрей уже завершил профессиональную карьеру, он стал многодетным отцом – Кристин Пазик родила сына Александра. А в апреле 2016 года на свет появился Райдер-Габриэль.

Андрей Шевченко в день рождения выложил в сеть семейное видео с тортом

Ранее появилось видео, как Андрей Шевченко играет в паддл-теннис с сыновьями. Паддл-теннис – это некая смесь большого тенниса, пинг-понга и сквоша.

Также мы писали, что Андрей Шевченко удивительным образом поздравил всех с Рождеством и Новым годом. Тренер сборной Украины отдыхает на Антигуа и Барбуда.

Напомним, что талисман Евро-2020 очень похож на главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Маскота чемпионата Европы назвали Скиллзи. Впервые в истории у талисмана ЧЕ будет живая компания.

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