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Шевченко нашел замену Малиновскому: тренер довызвал в сборную полузащитника из Бельгии

9 ноября, 22:45

Роман Безус пропустил только октябрьский сбор главной команды

Безус превратился в боксера

Безус превратился в боксера / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед заключительными матчами отбора Евро-2020 дополнил состав национальной команды полузащитником бельгийского "Гента" Романом Безусом. Ранее мы писали, что Шевченко в последний момент усиливает атаку сборной: на Сербию довызван форвард "Динамо".

В нынешнем сезоне в чемпионата Бельгии Роман провел 8 матчей и забил 3 мяча. В течение этого года Безус постоянно находился в составе "сине-желтых", пропустив лишь сбор в октябре. Скорее всего, нынешний вызов Безуса связан с травмой Руслана Малиновского. За национальную команду полузащитник отыграл 20 матчей, отличившись четырьмя голами.

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В рамках отбора на Евро-2020 "сине-желтым" осталось сыграть против Эстонии 14 ноября в Запорожье, а потом 17 ноября – на выезде в Белграде с Сербией. Сборная Шевы уже вошла в историю в отборе на Евро-2020, гарантировав себе участие в чемпионате за два тура до конца квалификации.

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Андрей Шевченко Сборная Украины Роман Безус квалификация Евро-2020

Источник: ФФУ

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