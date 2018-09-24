Шевченко назвал список легионеров, вызванных на матчи сборной Украины против Италии и Чехии

Сегодня, 21:13

Украинская команда в октябре проведет спарринг с Италией и матч Лиги Наций против Чехии

Андрей Шевченко. Фото ФФУ
Андрей Шевченко. Фото ФФУ

За две недели до начала октябрьского сбора главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список игроков, вызванных в ряды главной команды страны с иностранных клубов. 10 октября наша команда проведет товарищеский матч против Италии, а 16-го числа встретится с Чехией в рамках Лиги Наций.

Восемь футболистов получили приглашение, четверо внесены в резервный список и могут быть вызваны в случае демонстрации ими исключительных игровых показателей или повреждений кого-то из игроков основного списка.

Вызваны в сборную Евгений Макаренко ("Андерлехт", Бельгия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Василий Кравец ("Луго", Испания), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Лунин ("Леганес", Испания).

Резерв: Евгений Хачериди (ПАОК, Греция), Евгений Селезнев ("Акхисар", Турция), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия).

Напомним, в первом туре на выезде сборная Украины обыграла команду Чехии – 2:1. Победный гол в компенсированное время забил Александр Зинченко. 

А в воскресенье во Львове Украина взяла верх над Словакией (1:0) благодаря реализованному пенальти Андреем Ярмоленко. Наша команда со стопроцентным результатом возглавляет группу 1 лиги В.

В Лиге наций будет разыграно четыре путевки на Евро-2020. Их получат победители дивизионов. Групповой турнир пройдет осенью 2018 года. Победитель Лиги наций определится летом 2019-го. А четыре путевки на чемпионат Европы будут разыграны в марте 2020 года.
футбол, Андрей Шевченко, Сборная Украины

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ФФУ

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