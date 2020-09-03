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Шевченко назвал заявку Украины на матч со Швейцарией: на поле могут выйти пять дебютантов

3 сентября, 10:21

Александр Трикиша Александр Трикиша

Стартовый матч Лиги наций пройдет сегодня во Львове

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с заявкой на стартовый матч Лиги наций против Швейцарии, который состоится сегодня во Львове на "Арене Львов", сообщает УАФ. Начало матча – в 21:45. Онлайн матча Украина – Швейцария будет доступен на нашем сайте, а также с помощью сервиса Oll.tv.

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Напомним, что на предматчевой пресс-конференции Шевченко заявил, что даст новичкам шанс проявить себя. Сегодня дебютировать в сборной имеют шанс Георгий Бущан, Богдан Михайличенко, Александр Тимчик, Игорь Харатин, Владислав Супряга.

Заявка сборной Украины на матч со Швейцарией:

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Андрей Лунин

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Сергей Кривцов, 16. Богдан Михайличенко, 18. Александр Тимчик, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко

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Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 20. Виктор Коваленко

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 13. Владислав Супряга, 19. Жуниор Мораес

Напомним, что сборная Украины на матч со Швейцарией получила шведского судью, с которым побеждало "Динамо". 35-летний арбитр ФИФА Андреас Экберг обслуживал и матч нашей молодежной команды.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины сборная Швейцарии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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