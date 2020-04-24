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Шевченко не нашлось места в списке лучших футболистов мира за последние 25 лет

24 апреля, 10:28

Александр Трикиша

Возглавляют список лучших игроков четверти века Месси и Роналду

Известное издание FourFourTwo составило рейтинг лучших футболистов за последние 25 лет. Первую строчку занял лидер сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси. Второе место досталось его извечному конкуренту Криштиану Роналду из "Ювентуса" и сборной Португалии.

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко в этот рейтинг не попал, хотя в списке присутствуют его знаменитые одноклубники по "Милану" Паоло Мальдини и Кака.

Ранее мы писали, что Диего Марадона – самый техничный футболист в истории: Роналду и Неймар не попали в ТОП-10. Месси в этом рейтинге вошел в первую пятерку.

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Лучшие игроки за последние 25 лет по версии FourFourTwo:

  • 1. Лионель Месси
  • 2. Криштиану Роналду
  • 3. Зинедин Зидан
  • 4. Роналдо
  • 5. Роналдиньо
  • 6. Тьерри Анри
  • 7. Хави
  • 8. Андрес Иньеста
  • 9. Паоло Мальдини
  • 10. Роберто Баджо
  • 11. Ривалдо
  • 12. Фабио Каннаваро
  • 13. Райан Гиггз
  • 14. Кака
  • 15. Уэйн Руни
  • 16. Луиш Фигу
  • 17. Габриэль Батистута
  • 18. Эрик Кантона
  • 19. Лука Модрич
  • 20. Серхио Бускетс
  • 21. Рауль
  • 22. Пол Скоулз
  • 23. Ромарио
  • 24. Серхио Рамос
  • 25. Джанлуиджи Буффон.

Читайте также: 13 лет назад Месси забил лучший гол в карьере в стиле Марадоны: сравните шедевры

Ранее мы опубликовали другой ТОП по версии версии Sportsmail. Издание составило список самых известных балагуров мирового футбола: от посредника наркобаронов до тех, кого погубил алкоголь.

Самые известные балагуры мирового футбола

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футбол футболист Криштиану Роналду Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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