Шевченко не нашлось места в списке лучших футболистов мира за последние 25 лет

Известное издание FourFourTwo составило рейтинг лучших футболистов за последние 25 лет. Первую строчку занял лидер сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси. Второе место досталось его извечному конкуренту Криштиану Роналду из "Ювентуса" и сборной Португалии.

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко в этот рейтинг не попал, хотя в списке присутствуют его знаменитые одноклубники по "Милану" Паоло Мальдини и Кака.

Ранее мы писали, что Диего Марадона – самый техничный футболист в истории: Роналду и Неймар не попали в ТОП-10. Месси в этом рейтинге вошел в первую пятерку.

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Лучшие игроки за последние 25 лет по версии FourFourTwo:

1. Лионель Месси

2. Криштиану Роналду

3. Зинедин Зидан

4. Роналдо

5. Роналдиньо

6. Тьерри Анри

7. Хави

8. Андрес Иньеста

9. Паоло Мальдини

10. Роберто Баджо

11. Ривалдо

12. Фабио Каннаваро

13. Райан Гиггз

14. Кака

15. Уэйн Руни

16. Луиш Фигу

17. Габриэль Батистута

18. Эрик Кантона

19. Лука Модрич

20. Серхио Бускетс

21. Рауль

22. Пол Скоулз

23. Ромарио

24. Серхио Рамос

25. Джанлуиджи Буффон.

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Ранее мы опубликовали другой ТОП по версии версии Sportsmail. Издание составило список самых известных балагуров мирового футбола: от посредника наркобаронов до тех, кого погубил алкоголь.

Самые известные балагуры мирового футбола

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