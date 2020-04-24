Шевченко не нашлось места в списке лучших футболистов мира за последние 25 лет

Известное издание FourFourTwo составило рейтинг лучших футболистов за последние 25 лет. Первую строчку занял лидер сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси. Второе место досталось его извечному конкуренту Криштиану Роналду из "Ювентуса" и сборной Португалии.
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко в этот рейтинг не попал, хотя в списке присутствуют его знаменитые одноклубники по "Милану" Паоло Мальдини и Кака.
Ранее мы писали, что Диего Марадона – самый техничный футболист в истории: Роналду и Неймар не попали в ТОП-10. Месси в этом рейтинге вошел в первую пятерку.
Лучшие игроки за последние 25 лет по версии FourFourTwo:
- 1. Лионель Месси
- 2. Криштиану Роналду
- 3. Зинедин Зидан
- 4. Роналдо
- 5. Роналдиньо
- 6. Тьерри Анри
- 7. Хави
- 8. Андрес Иньеста
- 9. Паоло Мальдини
- 10. Роберто Баджо
- 11. Ривалдо
- 12. Фабио Каннаваро
- 13. Райан Гиггз
- 14. Кака
- 15. Уэйн Руни
- 16. Луиш Фигу
- 17. Габриэль Батистута
- 18. Эрик Кантона
- 19. Лука Модрич
- 20. Серхио Бускетс
- 21. Рауль
- 22. Пол Скоулз
- 23. Ромарио
- 24. Серхио Рамос
- 25. Джанлуиджи Буффон.
Читайте также: 13 лет назад Месси забил лучший гол в карьере в стиле Марадоны: сравните шедевры
Ранее мы опубликовали другой ТОП по версии версии Sportsmail. Издание составило список самых известных балагуров мирового футбола: от посредника наркобаронов до тех, кого погубил алкоголь.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк