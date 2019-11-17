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Шевченко не включил сменщика Степаненко на матч против Сербии

17 ноября, 09:28

Украинцы сегодня сыграют на выезде в заключительном мате отбора на чемпионат Европы

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: ФФУ

Сборная Украины определилась с заявкой на заключительный матч отбора на Евро-2020 против команды Сербии, который состоится сегодня в Белграде на стадионе "Райко Митич". Украинцы уже гарантировали себе первое место в группе, а сербам нужна только победа и надеяться, что в параллельном матче Португалия потеряет очки в матче с Люксембургом. Сербия – Украина онлайн матча уже есть на нашем сайте.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил сегодня положиться на следующих исполнителей:

1. Юрий Панькив, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Артем Шабанов, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Евгений Коноплянка, 11. Артем Беседин, 12 Андрей Пятов, 13. Владимир Шепелев, 14 Виталий Буяльский, 15 Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Евгений Шахов, 18 Роман Безус, 19 Сергей Болбат, 20. Виктор Коваленко, 21. Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 23 Андрей Лунин.

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Из футболистов, которые готовились к поединку, в заявку не попали Дмитрий Иванисеня и Марьян Швед.

Мы уже сообщали, что украинские болельщики на матч с сербами попасть не смогут. Это сделано, чтобы избежать столкновений фанатов.

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Напомним, накануне в товарищеском матче в Запорожье Украина обыграла Эстонию благодаря единственному голу в добавленное время, автором которого стал Роман Безус.

Смотрите также видео гола Романа Безуса в матче Украина – Эстония – 1:0

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины сборная Сербии Евро-2020 Дмитрий Иванисеня Марьян Швед

Источник: ФФУ

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