Шевченко не включил в заявку на матч с Сербией Ярмоленко, Марлоса и Шапаренко

Главный тренер рассчитывает на 23 исполнителей

Фото: ФФУ

Тренерский штаб сборной Украины определился с заявкой команды на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против Сербии. С тех игроков, которые сейчас находятся в распоряжении Андрея Шевченко, в заявку не попали Андрей Ярмоленко, Марлос и Николай Шапаренко. Трансляций матча Украина – Сербия будет на ТВ и в интернете.

Украина – Сербия онлайн: матч квалификации Евро-2020

Вратари: 1. Юрий Панькив, 12. Андрей Пятов, 23. Андрей Лунин

Защитники: 2. Богдан Бутко, 3. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 13. Игорь Пластун, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Роман Безус, 8. Руслан Малиновский, 10. Евгений Коноплянка, 14. Марьян Швед, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 19. Владимир Шепелев, 20. Виктор Коваленко

Нападающие: 9. Артем Кравец, 11. Артем Беседин, 18. Роман Яремчук

Прогноз букмекеров на матч Украина – Сербия

Ранее мы писали, что Андрей Лунин произвел ВАУ-эффект на первой же тренировке в главной сборной Украины. Голкипер "Реала", прибывший в лагерь команды Андрея Шевченко прямиком с молодежного ЧМ-2019, "тащит" там просто невероятные мячи.

Как сообщалось ранее, во время ужина сборной Украины Малиновский довел до экстаза Шевченко. Лидер "сине-желтых" перед матчем с Сербией проникновенно исполнил перед командой хит Фрэнка Синатры.

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