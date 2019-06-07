Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Шевченко не включил в заявку на матч с Сербией Ярмоленко, Марлоса и Шапаренко

7 июня, 11:29

Главный тренер рассчитывает на 23 исполнителей

Фото: ФФУ

Тренерский штаб сборной Украины определился с заявкой команды на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против Сербии. С тех игроков, которые сейчас находятся в распоряжении Андрея Шевченко, в заявку не попали Андрей Ярмоленко, Марлос и Николай Шапаренко. Трансляций матча Украина – Сербия будет на ТВ и в интернете.

Украина – Сербия онлайн: матч квалификации Евро-2020

Вратари: 1. Юрий Панькив, 12. Андрей Пятов, 23. Андрей Лунин

Защитники: 2. Богдан Бутко, 3. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 13. Игорь Пластун, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Роман Безус, 8. Руслан Малиновский, 10. Евгений Коноплянка, 14. Марьян Швед, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 19. Владимир Шепелев, 20. Виктор Коваленко

Нападающие: 9. Артем Кравец, 11. Артем Беседин, 18. Роман Яремчук

Прогноз букмекеров на матч Украина – Сербия

Ранее мы писали, что Андрей Лунин произвел ВАУ-эффект на первой же тренировке в главной сборной Украины. Голкипер "Реала", прибывший в лагерь команды Андрея Шевченко прямиком с молодежного ЧМ-2019, "тащит" там просто невероятные мячи.

Как сообщалось ранее, во время ужина сборной Украины Малиновский довел до экстаза Шевченко. Лидер "сине-желтых" перед матчем с Сербией проникновенно исполнил перед командой хит Фрэнка Синатры.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Сборная Украины, сборная Сербии, Евро-2020

Вы сейчас просматриваете новость " Шевченко не включил в заявку на матч с Сербией Ярмоленко, Марлоса и Шапаренко". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

ФФУ , Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт- о матче Украина – Сербия: "Игра будет очень непростой. Но лично у меня предчувствия хорошие"

Сегодня, 10:04

Анатолий Бузник верит, что Львов снова станет фартовым для сборной Украины

Украина – Сербия онлайн: матч квалификации Евро-2020

Сегодня, 07:53

Текстовая трансляция поединка отбора на чемпионат Европы с видеоповторами голов

Украина – Сербия: где смотреть онлайн матча

Сегодня, 07:07

Список трансляций отборочного поединка Евро-2020 на ТВ и в интернете

Украина – Сербия: видео голов онлайн

Сегодня, 04:08

Голы и лучшие моменты отборочного поединка Евро-2020

Андрей Шевченко: Рост соперников может сыграть большую роль

Вчера, 19:46

Главный тренер сборной Украины рассказал, что важнее всего будет в поединке отбора Евро-2020

Тренер сборной Сербии: Во Львове видим гостеприимство на каждом шагу

Вчера, 18:29

Младен Крстаич ждет сложный матч с украинцами в отборе на Евро-2020

Астролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев

5 некогда популярных, а теперь забытых актрис: что с ними стало?

В полиции сказали, из какого оружия пьяные "копы" убили мальчика

Видеофакт: кит-убийца принес дайверу поесть

Как стирать обувь в стиральной машине

Что лечит калина в организме человека

Почему у пионеров в СССР были запрещены рукопожатия

Война за новый дивный мир электрической энергии

"Ты был лучиком света": Хэмилтон скорбит по умершему мальчику

Ученые нашли доказательства того, что Вселенная — это голограмма

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Александра Усика лишили уже третьего чемпионского пояса

Вчера, 12:56

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе в ближайшее время должен дебютировать в супертяжеловесах

Онлайн матча Португалия – Швейцария в Лиге наций – 3:1

5 июня, 23:00

Трансляция первого матча финального турнира Лиги наций с видео голов и описанием всех опасных моментов

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

5 июня, 00:47

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до 1/4 финала

Вратарь, карьеру которого едва не погубила песенка про Путина, оказался в шаге от "вышки"

4 июня, 22:09

"Жертве" песни о Путине Антону Яшкову не забили в Одессе: обзор матча плей-офф УПЛ "Черноморец" – "Колос"

"Он проиграет": Ломаченко готов к судебному махачу с промоутером Усика

4 июня, 21:36

Украинский Хайтек, ожидающий своего первого боя в Англии, элегантно поставил на место Эдди Хирна

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Хомчак объяснил, почему командующий ССО не отдал честь Зеленскому

Петиция об отставке Зеленского: реакция Администрации президента
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь