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Шевченко объяснил Суркису на зубочистках, почему "Динамо" беспомощно против "Челси"

Вчера, 23:58

Президент киевского клуба и тренер сборной Украины: в сеть попал забавный кадр из вип-ложи

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко. Фото: AFP
Шевченко объяснил Суркису на зубочистках, почему "Динамо" беспомощно против "Челси" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/acc/ea5/5c8accea59cbb.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/acc/ea5/5c8accea59cbb.png Футбол Президент киевского клуба и тренер сборной Украины: в сеть попал забавный кадр из вип-ложи

В четверг вечером "Динамо" проиграло и повторный матч 1/8 Лиги Европы с "Челси". 0:5 – в Киеве, 0:8 – по сумме двух встреч. Оба результата вошли в число антирекордов киевского клуба за всю его 92-летнюю историю.

Интересно, что во время трансляции ответного матча операторы канала "Футбол-1" зафиксировали любопытную сцену. В вип-ложе НСК "Олимпийский" общались президент "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер сборной Украины экс-динамовец Андрей Шевченко. При этом Шева при помощи зубочисток, которые он выложил на столе, объяснял своему собеседнику, почему у киевской команды так плохи дела на поле.

Те самые зубочистки

Кстати, напомним, что в свое время Андрея Шевченко уже называли кандидатом в главные тренеры киевского "Динамо".

Что касается нынешнего наставника "бело-синих" Александра Хацкевича, то после разгрома от "Челси" он отказался обсуждать вопрос своей возможной отставки.  

По словам Хацкевича, если бы у него была возможность что-то изменить до матча с "Челси", то он "...хотел бы немного другой жребий". 

Между тем болельщики "Динамо" в сети иронизируют: "Шевченко в вип-ложе зубочистками выкладывает Суркису ЭТО, Сарри в блокноте весь матч писал ЭТО, болельщики уже об ЭТОМ давно кричат – Хацкевича в отставку!".

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Тег Андрей Шевченко, Лига Европы, Динамо Киев, Игорь Суркис, Челси Лондон, Александр Хацкевич

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Сегодня|Спорт

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