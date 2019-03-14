Шевченко объяснил Суркису на зубочистках, почему "Динамо" беспомощно против "Челси"
Президент киевского клуба и тренер сборной Украины: в сеть попал забавный кадр из вип-ложи
В четверг вечером "Динамо" проиграло и повторный матч 1/8 Лиги Европы с "Челси". 0:5 – в Киеве, 0:8 – по сумме двух встреч. Оба результата вошли в число антирекордов киевского клуба за всю его 92-летнюю историю.
Интересно, что во время трансляции ответного матча операторы канала "Футбол-1" зафиксировали любопытную сцену. В вип-ложе НСК "Олимпийский" общались президент "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер сборной Украины экс-динамовец Андрей Шевченко. При этом Шева при помощи зубочисток, которые он выложил на столе, объяснял своему собеседнику, почему у киевской команды так плохи дела на поле.
Те самые зубочистки
Кстати, напомним, что в свое время Андрея Шевченко уже называли кандидатом в главные тренеры киевского "Динамо".
Что касается нынешнего наставника "бело-синих" Александра Хацкевича, то после разгрома от "Челси" он отказался обсуждать вопрос своей возможной отставки.
По словам Хацкевича, если бы у него была возможность что-то изменить до матча с "Челси", то он "...хотел бы немного другой жребий".
Между тем болельщики "Динамо" в сети иронизируют: "Шевченко в вип-ложе зубочистками выкладывает Суркису ЭТО, Сарри в блокноте весь матч писал ЭТО, болельщики уже об ЭТОМ давно кричат – Хацкевича в отставку!".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Шевченко объяснил Суркису на зубочистках, почему "Динамо" беспомощно против "Челси"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Голландский тренер, разгромленный киевским "Динамо", завершил карьеру в 67
Знаменитый Луи ван Гал решил окончательно завязать с работой, чтобы осчастливить свою супругу