"Шевченко опускал голову": бывший партнер украинца рассказал об отношениях Андрея с Моуринью

Нигерийский футболист Джон Оби Микел вспомнил о периоде в "Челси", когда там сошлись две звезды - Шева и Моур

Бывший полузащитник "Челси" нигериец Джон Оби Микел рассказал об отношениях Андрея Шевченко и Жозе Моуринью в лондонском клубе, за который Шева – увы, без особого успеха – выступал с 2006 по 2009 годы.

Читайте также: "Сломал карьеру ради 35 тысяч долларов в день": Шеву включили в звездный антирейтинг

"Да, были истории о якобы спорах Шевченко и Моуринью, но я никогда ничего не видел своими глазами, – рассказал в интервью The Athletic экс-одноклубник украинца по "Челси" Джон Оби Микел. – Иногда Моуринью и Шевченко разговаривали и в хороших тонах. Я не видел много, чтобы предположить, что между ними были плохие времена. Может быть, это происходило в частном порядке. Я не видел, чтобы у них были претензии друг к другу. На тренировках мы видели, что Моуринью пытался помочь ему стать лучше, а Шева был хорошим слушателем"

Реклама Моуринью и Шевченко / Фото: Getty Images

Читайте также: Потребовалось 10 попыток: Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже звезды тенниса

"Шевченко был таким дисциплинированным парнем. Он опускал голову и усердно работал. Было заметно, что он пришел из "Милана", его трудовая этика была потрясающей. Он ранним утром уже был на тренировках и усердно работал. Никогда не жаловался, никогда не говорил никому ничего плохого, не сплетничал о других футболистах", – добавил Джон Оби Микел

Андрей Шевченко / Фото: Facebook

"Шевченко не был плохим или раздражительным. Если он не играл на выходных, то приходил на следующий день и тренировался. Он был отличным профессионалом. Наблюдение за тем, как он совладал с собой, было для меня большим уроком. Когда вам исполнилось 20 лет, вы видите этих больших игроков с огромными эго, вы должны выбрать, кто будет вашим примером для подражания. Большинство из них были действительно профессионалами, они понимали, что команда – это не только один человек. Я многому у них научился, в том числе у Шевы", – подытожил Оби Микел

Реклама

Читайте также: Обязательно к просмотру для Шевы и Кличко: невероятный трюк девушки из Новой Зеландии

Ранее мы писали, чтоШевченко посоветовали взять в сборную Украины сына бывшей звезды "Динамо". В состав национальной команды сватают лучшего футболиста "Александрии" Кирилла Ковальца.

Смотрите челлендж в исполнении Шевы на карантине

Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже Новака Джоковича Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама