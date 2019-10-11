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Шевченко отсеял игрока из чемпионата Италии: стал известен состав на матч с Литвой

11 октября, 10:53

Украинская сборная сегодня проведет очередной поединок в отборе на чемпионат Европы

/ Фото: ФФУ

Тренерский штаб сборной Украины определился с заявкой на матч отбора на чемпионат Европы 20202 года против Литвы, который пройдет сегодня в Харькове на стадионе "Металлист". Андрей Шевченко оставил вне заявки полузащитника "Лечче" Евгения Шахова. Онлайн Украина – Литва уже есть на нашем сайте.

Заявка сборной Украины на матч с Литвой (по номерам)

1. Юрий Панькив, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Артем Шабанов, 14 Виталий Буяльский, 15 Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18 Жуниор Мораес, 19 Сергей Болбат, 20. Виктор Коваленко, 21. Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 23 Андрей Лунин.

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Ранее Андрей Шевченко поделился мыслями перед матчем с Литвой. Наставник оценил шансы команды в поединке отбора на Евро-2020.

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Сборная Украины возглавляет турнирную таблицу группы В. В активе нашей команды 13 баллов. На пять очков меньше у Португалии, которая также имеет матч в запасе. У идущей третьей Сербии семь баллов. В предыдущем матче в отборе на Евро-2020 Украина на выезде разгромила Литву (3:0), а затем в товарищеском поединке разошлась миром с Нигерией (2:2).

Смотрите, как Украина разгромила Литву в отборе на Евро-2020:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Евро-2020 сборная Литвы Евгений Шахов

Источники: ФФУ , Сегодня|Спорт

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