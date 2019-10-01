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Шевченко посетит Италию и встретится с представителем "Милана"

1 октября, 13:22

Наставник сборной может возглавить итальянский клуб

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Итальянский "Милан" после серии неудач размышляет о смене главного тренера команды. На пост наставника рассматривается главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Сообщается, что наставник национальной команды встретится со спортивным директором "Милана" Паоло Мальдини после матча Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер".

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После поражения "Милана" "Фиорентине" со счетом 1:3 в прошлом туре чемпионата Италии руководство "россонери" раздумывает об увольнении главного тренера команды Марко Джампаоло.

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Смотрите обзор матча "Милан" – "Фиорентина":

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В качестве игрока Андрей Шевченко сыграл в 226 матчах за Милан, забив 127 голов. В составе "россонери" он выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат Италии, а также Суперкубок УЕФА, Суперкубок Италии и Кубок Италии.

Интересно, что ранее Андрей Шевченко заявлял о готовности возглавить "Милан". "Конечно, однажды я бы хотел быть главным тренером "Милана", потому что я очень связан с клубом, фанами и бывшими партнерами. Возможно, однажды наступит моя очередь", – говорил Шевченко.

Обзор последнего матча Шевы – 2:2 с Нигерией

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Милан Италия Андрей Шевченко чемпионат Италии

Источник: La Gazzetta dello Sport

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