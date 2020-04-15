Шевченко посоветовали взять в сборную Украины сына бывшей звезды "Динамо"

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран назвал футболиста своего клуба, который мог бы успешно интегрироваться в сборную Украины, возглавляемую Андреем Шевченко. Ранее Коноплянка и Зинченко обыграли поляков в симуляторе.

"Хочу видеть в сборной Украины Кирилла Ковальца, но он получил зимой неприятную травму. Стоит отметить, что когда он восстановился, игра нашей команды сразу стала сильнее", – заявил наставник "Александрии" Владимир Шаран в интервью программе "Залишайся з футболом" на канале "Футбол 1"

Смотрите, как Кирилл Ковалец забивает за "Александрию"

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Отметим, что на счету 26-летнего полузащитника Кирилла Ковальца в нынешнем чемпионате Украины – 6 голов и 3 результативные передачи в 14 матчах. По системе гол+пас он – лучший футболист "Александрии" и восьмой среди всех игроков Премьер-лиги.

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Напомним, Кирилл Ковалец является сыном известного тренера Сергея Ковальца, который в первой половине 90-х был звездой киевского "Динамо".

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