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Шевченко посоветовали взять в сборную Украины сына бывшей звезды "Динамо"

15 апреля, 11:12

Богдан Юрков

В состав национальной команды сватают лучшего футболиста "Александрии" Кирилла Ковальца

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран назвал футболиста своего клуба, который мог бы успешно интегрироваться в сборную Украины, возглавляемую Андреем Шевченко. Ранее Коноплянка и Зинченко обыграли поляков в симуляторе.

"Хочу видеть в сборной Украины Кирилла Ковальца, но он получил зимой неприятную травму. Стоит отметить, что когда он восстановился, игра нашей команды сразу стала сильнее", – заявил наставник "Александрии" Владимир Шаран в интервью программе "Залишайся з футболом" на канале "Футбол 1"

Смотрите, как Кирилл Ковалец забивает за "Александрию"

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Отметим, что на счету 26-летнего полузащитника Кирилла Ковальца в нынешнем чемпионате Украины – 6 голов и 3 результативные передачи в 14 матчах. По системе гол+пас он – лучший футболист "Александрии" и восьмой среди всех игроков Премьер-лиги.

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Напомним, Кирилл Ковалец является сыном известного тренера Сергея Ковальца, который в первой половине 90-х был звездой киевского "Динамо".

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
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Н
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Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
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14
18
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Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
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Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Андрей Шевченко Сборная Украины чемпионат Украины Владимир Шаран ФК Александрия Кирилл Ковалец

Источник: Канал Футбол

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