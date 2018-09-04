Шевченко: "Поставлена одна задача – попасть в финальную часть чемпионата Европы"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его новый ассистент Александр Шовковский провели пресс-конференцию в НСК "Олимпийский" накануне старта команды в Лиге Наций. Напомним, уже 6 сентября национальная команда проведет поединок против Чехии. Встреча состоится на стадионе Мирослава Валенти в Угерске-Градиште.

- Начинается новый сезон сборной, – говорит Андрей Шевченко, – мы начинаем его с нового турнира – Лиги наций. Мне очень приятно представить нового ассистента – Александра Шовковского, который вошел в тренерский штаб сборной. Мы долгое время играли вместе за "Динамо" и национальную сборную, и я очень рад тому, что Александр присоединился к нам в роли тренера.

- Мне очень приятно присутствовать сегодня здесь, – сказал Александр Шовковский. – Я благодарен главному тренеру сборной и всему тренерскому штабу за то, что предложили мне такую ответственную миссию – войти в эту команду и помогать готовить игроков к ответственным поединкам, которые ожидают нас на международной арене.

Как сказал Андрей Николаевич, мы начинаем новый турнир, и задачи перед сборной стоят, как всегда, очень высоки. Со своей стороны буду передавать все знания, которые у меня есть, тот опыт, который я приобрел, выступая в национальной команде. Буду помогать молодым игрокам и готовить команду к победам.

- Какими будут обязанности Александра Шовковского?

Шевченко: У нас есть тренер по работе с вратарями, поэтому Александр будет выполнять другие, различные тренерские функции, связанные с ведением тренировочного процесса. Это, в частности, просмотр кандидатов, помощь главному тренеру в выборе игроков. Опыт Шовковского будет полезным.

Шовковский: Несет ответственность и принимает окончательные решения главный тренер, но в процессе подготовки к матчам мы обсуждаем различные моменты, поэтому любая мысль имеет значение. Поэтому и моя точка зрения может быть полезной в любых компонентах игры, например, во время отработки стандартных положений, взаимодействия игроков обороны с вратарем.

- Является ли тяжелым график, в котором придется работать сборной на этом сборе?

Шевченко: Действительно, график непростой, будем работать в цейтноте, практически нет времени для работы с игроками, завтра команда уже улетает, нас ждет непростой путь, полтора часа полета, затем еще два автобусом. Матч с чехами запланирован на вечер, после него мы остаемся там ночевать, утром вылетаем во Львов и там уже будем готовиться ко второму матчу, со Словакией.

Очень хорошо, что сезон только начался, игроки имеют достаточно сил. Надеемся, что все подойдут к этим двум матчей в хорошем состоянии и смогут показать хороший футбол.

- На какой срок заключен контракт с Александром Шовковским?

Шовковский: Тренерский штаб имеет контракт на весь отборочный цикл, поэтому моя сделка тоже такая же.

- Следите ли вы за Романом Безусом, который успешно выступает в Бельгии?

Шевченко: Безус хорошо начал сезон, мы следим и за ним, и по многим футболистами. Но роман не нападающий, он больше выступает на позиции "под нападающим". Мы не используем такую схему. У нас есть, можно сказать, крайние нападающие, а Безус никогда не играл ни слева, ни справа. Как опорный полузащитник, он тоже не очень продуктивен. Схему игры мы менять не планируем. В будущем, если у нас будет другая схема, Роман будет одним из кандидатов на позицию "под нападающим".

- Схема розыгрыша Лиги наций достаточно сложная. Вы уже определили турнирные планы?

Шевченко: Действительно, сейчас разобраться в дальнейшем пути в случае победы в группе не очень просто. Главное, что стоит задача выйти из группы, чтобы в дальнейшем иметь возможность попасть на чемпионат Европы.

На эти два турнира, Лигу наций и квалификацию Евро, поставлена одна задача – попасть в финальную часть чемпионата Европы. Мы будем все для этого делать. Лига наций дает один из шансов. Если не получится, будем пробиваться через отборочный турнир.

- Вопрос к Александру Шовковскому. Как проходили переговоры по поводу вашего вхождения в тренерский штаб?

Шовковский: Долгих переговоров не было, но время для раздумий я имел. Когда освободилась эта должность – ушел Рауль, Андрей Николаевич позвонил мне и предложил занять эту должность. Не могу сказать, что он меня уговаривал, но я взял время на размышления. Ответственность члена тренерского штаба и ответственность игрока – это совершенно разные вещи. Но учитывая, что у нас было отличное взаимопонимание в течение игровой карьеры, что нам было комфортно работать вместе, я принял это предложение.

Буду воплощать свои задумки и наработки, о которых я задумывался еще в течение карьеры, в качестве помощника главного тренера. Все мои мысли связаны с тем, чтобы быть максимально полезным национальной сборной.

- Как построена стратегия подготовки к спаренным матчам и как, по вашему мнению, повлияет отсутствие зрителей на поединке со Словакией?

Шевченко: Конечно, первое задание – максимальный результат в первом матче с Чехией. От него будем отталкиваться, готовясь к игре со словаками. Зрителей на трибунах во Львове, действительно, будет не хватать. Очень жаль, что так произошло.

У чехов очень неплохая команда. Несмотря на то, что они не лучшим образом выступили в отборе к чемпионату мира, у них сформирован коллектив, они могут варьировать схемами. У этой команды есть неплохие исполнители. В этом недавно убедились игроки киевского "Динамо", которые встречались со "Славией". С этой команды в сборную Чехии вызвано немало игроков. Нас ожидает непростой матч.

- Вопрос Александру Шовковскому. Помните ли вы свой дебют в составе национальной команды? Что вы можете сказать о перспективах Андрея Лунина?

Шовковский: В 1994 году сыграть за сборную мне помог случай. Основной вратарь Дмитрий Тяпушкин приехал на сбор с травмой и не смог выйти на игру с Эстонией. Я был вызван из расположения молодежной сборной, а потом мне доверили и место в основном составе.

Что касается Лунина, то его пребывания на контракте в "Реале" уже свидетельствует о его большом потенциале, а будущее зависит исключительно от него самого. Думаю, Андрея ожидает прекрасная карьера. Что касается места в воротах в матчах решение будет принимать главный тренер.

- Как вы будете решать проблему с форвардом, учитывая травму Беседина?

Шевченко: Очень жаль, что Беседин получил травму. Мы рассчитываем на Яремчука и Селезнева, но Евгений недавно получил дисквалификацию и уже пропустил несколько матчей за клуб. Все будет зависеть от его состояния, он не пропустил у нас ни одной тренировки.

Я считаю, главная задача нападающего – забивать и работать на команду. Надеюсь, что наши игроки атаки проявят себя в этих двух матчах.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ранее назвал список футболистов, которые будут готовиться к матчам Лиги наций. Впервые в национальную команду вызваны Андрей Цуриков из "Александрии" и Олег Данченко из "Шахтера".

Ранее был презентован трофей Лиги наций - кубок представляет собой флаг, элегантно спускающийся вокруг флагштока. Он олицетворяет все 55 национальных ассоциаций УЕФА. Трофей выполнен из серебра, на которое с внутренней стороны нанесены цвета турнира. Отражение этих цветов на серебряной поверхности придает награде уникальный вид. Вес трофея составляет 7,6 килограмма, высота – 71 сантиметр.