Шевченко примет участие в прощальном матче знаменитого итальянского футболиста

В списке приглашенных игроков также присутствует бывший защитник "Динамо" Каха Каладзе

Легендарный полузащитник сборной Италии Андреа Пирло назвал окончательный список футболистов, которых он пригласил на свой прощальный матч "Ночь мастера". Поединок состоится 21 мая на миланском стадионе "Сан-Сиро". В число приглашенных попал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, а в тренерский штаб звездной команды войдет помощник Шевченко в нашей национальной команде Мауро Тассотти.

Добавим, что в списке игроков также присутствует бывший защитник киевского "Динамо", "Милана" и сборной Грузии Каха Каладзе.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Джанлуиджи Буффон, Нельсон Дида, Марко Сторари, Кристиан Аббьятти.

Защитники: Даниэле Адани, Андреа Бардзальи, Даниэле Бонера, Леонардо Бонуччи, Фабио Каннаваро, Кафу, Джорджо Кьеллини, Алессандро Костакурта, Джузеппе Фавалли, Чиро Феррара, Фабио Гроссо, Марек Янкуловский, Каха Каладзе, Штефан Лихштайнер, Паоло Мальдини, Марко Матерацци, Алессандро Неста, Массимо Оддо, Сержиньо, Дерио Шимич, Джанлука Дзамбротта.

Полузащитники: Деметрио Альбертини, Массимо Амброзини, Роберто Баронио, Кристиан Брокки, Мауро Каморанези, Даниэле Де Росси, Алессандро Диаманти, Дженнаро Гаттузо, Леонардо, Клаудио Маркизио, Симоне Пепе, Симоне Перротта, Руй Кошта, Кларенс Зеедорф, Марко Вератти, Аймо Диана, Фрэнк Лэмпард.

Нападающие: Андрей Шевченко, Роналдо, Роналдиньо, Алессандро Дель Пьеро, Лука Тони, Франческо Тотти, Винченцо Яквинта, Альберто Джилардино, Филиппо Индзаги, Марко Боррьелло, Антонио Кассано, Эрнан Креспо, Алессандро Матри, Алешандре Пато, Фабио Квальярелла, Никола Вентола, Кристиан Вьери.

Руководить командами Андреа Пирло пригласил Массимилиано Аллегри, Карло Анчелотти, Антонио Конте, Мауро Тассотти и Роберто Донадони.

Знаменитый итальянский полузащитник Андреа Пирло завершил карьеру в 38 лет. Последним его клубом стал "Нью-Йорк Сити", цвета которого он защищал с 2015 года.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, поигравший с Пирло в "Милане" включил итальянца в свою символическую сборную XXI века.