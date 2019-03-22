Шевченко против чемпионов Европы: где смотреть матч Португалия – Украина

Список трансляций отборочного матча к Евро-2020 на стадионе "Да Луж" на ТВ и в интернете

Шевченко против чемпионов Европы: где смотреть матч Португалия – Украина 2019-03-22T11:57:00+02:00 Футбол Список трансляций отборочного матча к Евро-2020 на стадионе "Да Луж" на ТВ и в интернете

Португалия – Украина анонс матча Евро-2020

В пятницу, 22 марта, для сборной Украины стартует отборочный турнир за право сыграть на чемпионате Европы 20202 года. Команда Андрея Шевченко начнет свой путь в Лиссабоне матчем не с кем-нибудь, а с действующим чемпионом континента командой Португалии. Матч состоится на стадионе "Да Луж", начало – в 21:45. На нашем сайте доступна трансляция Португалия – Украина в виде текстового онлайна, также встречу покажут на ТВ и в интернете.

Ранее Украина и Португалия пересекались между собой в отборе на чемпионат мира 1998 года. Тогда команды обменялись победами – В Португалии украинцы уступили со счетом 1:0, но дома обыграли соперника со счетом 2:1. В итоге украинцы обошли португальцев в турнирной таблице, но не сумели преодолеть плей-офф, уступив Хорватии.

Ранее главные тренеры команд определились с футболистами, которые примут участие в сегодняшнем матче. В заявку вошли 23 игрока, у Украины лишними оказались Артем Шабанов и Сергей Болбат.

Букмекеры называют хозяев поля большими фаворитами сегодняшнего матча. Так, коэффициент на победу команды Фернанду Сантуша составляет всего 1.40, тогда как на победу нашей команды можно сделать ставку с коэффициентом 9.00, а на ничью – 4.80.

Смотреть матч Португалия – Украина:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Шевченко против чемпионов Европы: где смотреть матч Португалия – Украина". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.