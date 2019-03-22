Шевченко против чемпионов Европы: где смотреть матч Португалия – Украина
Список трансляций отборочного матча к Евро-2020 на стадионе "Да Луж" на ТВ и в интернете
В пятницу, 22 марта, для сборной Украины стартует отборочный турнир за право сыграть на чемпионате Европы 20202 года. Команда Андрея Шевченко начнет свой путь в Лиссабоне матчем не с кем-нибудь, а с действующим чемпионом континента командой Португалии. Матч состоится на стадионе "Да Луж", начало – в 21:45. На нашем сайте доступна трансляция Португалия – Украина в виде текстового онлайна, также встречу покажут на ТВ и в интернете.
Ранее Украина и Португалия пересекались между собой в отборе на чемпионат мира 1998 года. Тогда команды обменялись победами – В Португалии украинцы уступили со счетом 1:0, но дома обыграли соперника со счетом 2:1. В итоге украинцы обошли португальцев в турнирной таблице, но не сумели преодолеть плей-офф, уступив Хорватии.
Ранее главные тренеры команд определились с футболистами, которые примут участие в сегодняшнем матче. В заявку вошли 23 игрока, у Украины лишними оказались Артем Шабанов и Сергей Болбат.
Букмекеры называют хозяев поля большими фаворитами сегодняшнего матча. Так, коэффициент на победу команды Фернанду Сантуша составляет всего 1.40, тогда как на победу нашей команды можно сделать ставку с коэффициентом 9.00, а на ничью – 4.80.
Смотреть матч Португалия – Украина:
- Канал "Украина", live
- Футбол-1, live
- Oll.tv (в подписке)
- Футбол-2, суббота, 02:00 (повтор)
- Футбол-2, суббота, 10:10 (повтор)
- Футбол-1, суббота, 16:05 (повтор)
- Футбол-2, воскресенье, 03:55 (повтор)
- Футбол-1, воскресенье, 06:30 (повтор)
- Футбол-1, воскресенье, 12:00 (повтор)
- Футбол-2, воскресенье, 21:25 (повтор)
Читайте также
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Шевченко против чемпионов Европы: где смотреть матч Португалия – Украина". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Идем на чемпиона. Эксперт: "Если Роналду пренебрежительно отнесется к нашей команде, будут шансы"
Александр Головко, побеждавший команду Фигу, о раскладах против Роналду
Украина стартует в отборе на Евро-2020: онлайн матча с Португалией
Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Лиссабона и видеоповторами голов
24 участника и счастливчики из Лиги наций: как пройдет отбор на Евро-2020 в 12 странах
Из-за проведения Лиги наций отбор на чемпионат Европы сместили на весну
Шева как Блохин: три причины, почему сборная Украины выйдет на Евро-2020 с первого места
15 лет назад мы это уже проходили: такого же статуса тренер и того же калибра – соперники