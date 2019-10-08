Шевченко сделал жесткое заявление о работе в "Милане": теперь все вопросы отпали

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал комментарий относительно своей возможной работы в "Милане". После прозвучавших сегодня слов Шевы, похоже, все вопросы отпали. Напомним, ранее Павелко рассказал, останется ли Шевченко тренером сборной.

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Кумовья Андрей Шевченко и Андрей Павелко / Фото: УНН

"Во-первых, я хочу сказать, что я никаких переговоров не вел ни с кем и не планирую этого делать в ближайшем будущем. Ведь я имею контракт с Украинской ассоциацией футбола до лета следующего года и собираюсь довести этот проект до конца, – заявил в эфире программы "Мова футболу" на Holos.fm главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. – Я считаю, что мы создали сейчас хорошую команду, мы имеем хорошие шансы выйти из группы и попасть на чемпионат Европы, это сейчас моя работа и моя задача"

"Что касается публикации в Gazzetta Dello Sport по поводу моей встречи с Паоло Мальдини, хочу объяснить, что я на самом деле присутствовал на игре "Аталанта" – "Шахтер" в Милане и действительно после игры мы пошли в ресторан с друзьями. У меня недавно был день рождения, я пригласил тех, кто был в это время в Милане, это и Мальдини, и Дида, и Тассотти, и еще несколько моих бывших партнеров. Никаких предложений я не получал, и более того, я ни одно предложение не буду рассматривать", – заключил Шевченко

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Как сообщалось ранее, Шевченко якобы согласился возглавить "Милан", но на особых условиях. Первое – Шева готов начать тренировать миланский клуб не раньше ноября, так как намерен сначала вывести украинскую сборную на Евро-2020. Второе условие – он намерен совмещать работу в клубе и сборной.

Ранее сообщалось, что руководство "Милана" отправило в отставку Марко Джампаоло. Причиной увольнения стала неудачная игра "россонери" в итальянской Серии А, где в семи турах команда набрала всего 9 очков и занимает 13-е место. Победа в последней игре с "Дженоа" Джампаоло не спасла.

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