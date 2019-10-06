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Шевченко снова вынужден искать замену: в сборную Украины экстренно вызван вратарь из Лиги Европы

6 октября, 13:37

Голкипер "Александрии" заменит в национальной команде стража ворот "Динамо"

Юрий Панькив

Юрий Панькив / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

В связи с повреждением вратаря киевского "Динамо" Дениса Бойко, который не позволит ему принять участие в сборе национальной команды, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко включил в состав национальной команды голкипера "Александрии" Юрия Панькива. Для опытного вратаря это уже третий подряд вызов в ряды сине-желтых.

После просмотров матче еврокубков на прошлой неделе Андрей Шевченко довызвал в сборную Украины Сергея Сидорчука и Виктора Коваленко.

Как мы писали ранее, травма Бурды заставила Шевченко внести изменения в состав сборной Украины. Вместо получившего серьезное повреждение Никиты в лагерь национальной команды на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии вызван его одноклубник – Артем Шабанов.

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Изначально Шевченко объявил состав сборной Украины на решающие матчи отбора Евро-2020еще в сентябре. Игроки соберутся 7 октября в Харькове, где начнет подготовку к поединкам против Литвы (11 октября, Харьков) и Португалии (14 октября, Киев).

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Сборная Украины возглавляет турнирную таблицу группы В. В активе нашей команды 13 баллов. На пять очков меньше у Португалии, которая также имеет матч в запасе. У идущей третьей Сербии семь баллов. В предыдущем матче в отборе на Евро-2020 Украина на выезде разгромила Литву (3:0), а затем в товарищеском поединке разошлась миром с Нигерией (2:2).

Смотрите, как Украина разгромила Литву в отборе на Евро-2020:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Денис Бойко ФК Александрия Юрий Панькив

Источник: ФФУ

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