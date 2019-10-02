Шевченко согласился возглавить "Милан" на особых условиях – СМИ

Обладатель "Золотого мяча" намерен совмещать работу в итальянском клубе и сборной Украины

Андрей Шевченко / Фото: Instagram

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко согласился стать коучем "Милана" при двух условиях, сообщает итальянское издание Tuttomercatoweb.

Украинский специалист сообщил об этом директору "Милана" Паоло Мальдини и руководителю футбольного отдела клуба Звонимиру Бобана во время встречи перед матчем Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер" 1:2.

Шевченко в полушаге от выхода на Евро-2020 / Фото: Getty Images

43-летний украинец готов начать тренировать миланский клуб не раньше ноября, так как намерен сначала вывести украинскую сборную на Евро-2020.

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Также условием обладателя "Золотого мяча-2004" Шевченко было сохранение поста главного тренера украинской национальной команды, он намерен совмещать роли в клубе и сборной.

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Сообщается, что руководство "Милана" обдумывает условия Шевченко.

Отметим, что сборная Украины после пяти матчей лидирует в группе В отбора Евро-2020. В случае домашней победы над Литвой 11 октября украинцы практически гарантируют себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

Напомним, ранее Шевченко сделал заявление относительно работы в "Милане". "На профессиональном уровне я сейчас не думаю о "Милане", – утверждал Шева. – Я тренер сборной Украины, все мои усилия направлены на мою страну".

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