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Шевченко станет главным тренером "Милана", если выиграет конкуренцию у немца

12 февраля, 09:55

Кандидатуру украинца на тренерский пост продвигает его бывший партнер по "россонери" Паоло Мальдини

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Руководство "Милана" рассматривает кандидатуры на замену главному тренеру команды Стефано Пиоли в следующем сезоне. Один из приоритетных вариантов – наставник сборной Украины Андрей Шевченко. Активизировать работу над поиском нового алленаторе руководство "россонери" заставило недавнее поражение "Милана" от "Интера" со счетом 2:4 в матче, по ходу которого команда Пиоли разбазарила преимущество в два мяча.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

По информации Calciomercato, технический директор "Милана" Паоло Мальдини поддерживает кандидатуру Андрея Шевченко, который в составе "россо-нери" выиграл "Золотой мяч"-2004. Переговоры с украинцем уже состоялись, но Шевченко отказался возглавить "Милан" прямо сейчас, решив продолжить работу со сборной Украины до окончания Евро-2020.

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Впрочем, главным претендентом на пост наставника "Милана" западные СМИ называют немца Ральфа Рангника, в свое время возглавлявшего "Лейпциг" и "Хоффенхайм". Как сообщает Bild, "Милан" предложил 61-летнему специалисту совмещать посты главного тренера и спортивного директора "россонери".

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Тренер "Милана" Стефано Пиоли

Тренер "Милана" Стефано Пиоли / Фото: Getty Images

Сохранить место на посту главного "Милана" нынешнему коучу Стефано Пиоли удастся лишь в том случае, если "Милан" по итогам сезона попадет в зону Лиги чемпионов. На данный момент "россонери" отстают от нее на 10 очков, занимая 10-е место в турнирной таблице Серии А.

Смотрите, как "Милан" проиграл в последнем туре чемпионата Италии "Интеру"

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Милан Италия Андрей Шевченко Сборная Украины чемпионат Италии Ральф Рангник Стефано Пиоли

Источник: Сегодня|Спорт

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