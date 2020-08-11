Шевченко трубит первый сбор сборной Украины в 2020 году: в составе много дебютантов

Окончательная заявка может быть изменена ближе к матчам

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список игроков, вызванных для подготовки и участия в стартовых матчах второго розыгрыша Лиги наций, сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола. В список попало сразу 36 игроков. Как мы писали ранее, Шевченко вызвал в сборную Украины троих дебютантов из "Динамо".

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Наставник сине-желтых отмечает, что список будет подкорректирован и сокращен ближе к началу сбора главной команды. В частности, изменения могут иметь место в связи с непрогнозируемой ситуацией с COVID-19, а также из-за того, что некоторые европейские чемпионаты вскоре начнут свои соревнования, а это может повлиять на время приезда вызванных игроков в лагерь сборной.

Национальная команда Украины начнет свой первый в этом году сбор 26 августа в Харькове. 3 сентября сборная Украины встретится во Львове с командой Швейцарии, а 6 сентября сыграет в гостях с Испанией.

Расширенный состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Юрий Панькив ("Александрия"), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба – "Динамо").

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Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все – "Шахтер"), Виталий Миколенко, Александр Караваев, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Александр Тимчик (все – "Динамо"), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все – "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – "Ференцварош", Венгрия) Роман Безус ("Гент", Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо").

Кстати, сегодня главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко показал трогательное фото в день рождения жены. Супруге Андрея Шевченко Кристин Пазик исполнилось 42 года.

Смотрите, как сборная Украины обыграла чемпионов Европы Португалию:

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