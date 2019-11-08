Шевченко в последний момент усиливает атаку сборной: на Сербию довызван форвард "Динамо"

Артем Беседин уже был в запасе на матч с балканцами, но так и не вышел

Артем Беседин / Фото: ФФУ

Уже на следующей неделе сборная Украины по футболу проведет два матча в рамках квалификации к Евро-2020 против Эстонии и Сербии. Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко внес небольшое изменение в первоначальный состав, довызвав в национальную команду форварда киевского "Динамо" Артема Беседина. Ранее мы писали, кого Шевченко вызвал на матчи с Сербией и Эстонией.

Отметим, что 23-летний Беседин забил шесть голов и в данный момент является лучшим бомбардиром "бело-синих" в чемпионате Украины. В последний раз Беседин вызывался в сборную в июне этого года, но остался на скамейке запасных в матче против Сербии (5:0).

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В рамках отбора на Евро-2020 "сине-желтым" осталось сыграть против Эстонии 14 ноября в Запорожье, а потом 17 ноября на выезде в Белграде с Сербией. Сборная Шевы уже вошла в историю в отборе на Евро-2020, гарантировав себе участие в чемпионате за два тура до конца квалификации.

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