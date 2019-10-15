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Шевченко: "В заключительном отрезке матча я увидел настоящих львов! Горжусь футболистами"

15 октября, 08:36

Главный тренер сборной Украины похвалил футболистов и поблагодарил болельщиков

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: AFP

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов после победы своей команды над Португалией (2:1) выхода на чемпионат Европы 2020 года с первого места в группе. Победу украинцам принесли голы Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко, у гостей с пенальти отличился Криштиану Роналду.

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- Очень много эмоций. Я счастлив! Прежде всего, хотел бы поблагодарить всю Украину, город Киев за такую поддержку. Думаю, что именно стадион дал команде тот столь необходимый импульс, когда мы остались вдесятером, а счет стал 2:1. В этом заключительном отрезке матча я увидел настоящих львов! Горжусь футболистами.

Эти три года пролетели быстро, но на их протяжении футболисты влюбились в ту идею, которую мы им предложили. Я счастлив от того, как мы прошли этот отборочный цикл и благодарен футболистам за тот футбол и ту отдачу, что они показали.

Хотел бы сделать комплимент сопернику. Сборная Португалии показала высококлассный футбол. Думаю, зрителям было приятно смотреть сегодняшний матч. А от того, что мы на равных играли с таким соперником, приятно вдвойне.

И последнее: я свое обещание сдержал!

- Сегодня вы победили чемпионов Европы. Не пора ли самим задуматься о завоевании такого титула?

- Это очень высокая планка. К ней надо идти постепенно. Команда прогрессирует – это главное.

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- Насколько для вас стал неожиданным быстрый гол сборной Украины?

- Мы играли дома, почему же быстрый гол должен стать чем-то удивительным? Первый тайм мы вообще провели великолепно. И наконец-то забили мяч со стандартного положения! Это первый такой наш гол в этом отборочном цикле. Все эти бессонные ночи и работа над "стандартами" в конце концов дали свои плоды.

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- Ситуация с удалением спутала ваши планы по заменам...

- Мы смотрели по ситуации. У Миколенко были проблемы, вы, думаю, это видели. Ярмоленко тоже играл на пределе. Очень непростой матч. Выиграли его и решили задачу.

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- Не удивило ли вас то, что в составе сборной Португалии не оказалось ряда ведущих футболистов?

- В сборной Португалии настолько много качественных и великолепных игроков... Я бы удивился если бы не играл Роналду, он действительно выделяется. А так... У сборной Португалии замечательная плеяда молодых футболистов, им нужно время. Играя рядом с такими партнерами, как Роналду, они наберутся опыта и станут сильными исполнителями.

- Вот этот круг, который вы создали на поле в конце поля, – это было как-то запланировано?

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- К такому не готовятся, это был экспромт. А вообще, мы всегда после матча благодарим болельщиков за их супер-поддержку.

- Что происходит сейчас в раздевалке сборной Украины?

- В нашей раздевалке все хорошо. (Смеется). Все довольные и радостные. Разрешил ребятам сегодня расслабиться немножко. (Улыбается). Но мы еще вместе поужинаем! И только тогда они разъедутся по своим клубам.

- На что способна эта сборная Украины на Евро-2020?

- Надо дождаться жеребьевки, посмотреть, кто достанется нам в соперники. Кроме того, за время, что есть до Евро-2020, мы просмотрим ряд молодых футболистов. Когда начнем готовиться к Евро, тогда и будем ставить задачи. А по горячим следам можно говорить только о квалификации, которую мы успешно преодолели, это правильно.

Будущее у команды есть, это точно. А задачи будем ставить перед Евро-2020, когда будем иметь полную комплектации команды и будем понимать, с чем мы едем на чемпионат Европы.

Хотел бы в завершение сказать несколько слов журналистам. Спасибо вам за поддержку на протяжении всего этого цикла. Для прессы у нас всегда двери открыты. Очень важно держать этот мотивационный компонент для болельщиков. Чем больше вы будете писать о сборной, тем будет лучше. Большое вам спасибо!

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Андрей Шевченко Сборная Украины сборная Португалии Евро-2020

Источник: Dynamo.kiev.ua

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