Шевченко вспомнил день, когда забил два мяча шведам на Евро-2012 и попал с женой в ДТП

"Это было незабываемо", - заявил обладатель "Золотого мяча". И получил от своего подопечного "бицуху"

Андрей Шевченко отреагировал на восьмую годовщину одного из самых ярких матчей в истории сборной Украины, в котором он забил свои последние мячи в футболке национальной команды. Напомним, ровно восемь лет назад в своем первом поединке на домашнем Евро-2012 Украина обыграла Швецию 2:1 на НСК "Олимпийский" в Киеве – на гол Златана Ибрагимовича украинцы тогда ответили дублем Шевы, оба раза отличившегося головой.

"Это был незабываемый день", – написал у себя в Instagram обладатель "Золотого мяча" Андрей Шевченко, поделившись ярким видео своих голов в том поединке со шведами.

INSTAGRAM

Среди тех, кто отреагировал на ностальгический пост Андрея Шевченко в Instagram о феерическом поединке 8-летней давности, оказался и его нынешний подопечный по сборной Украины Сергей Кривцов. Вместо слов защитник "Шахтера" оставил в комментариях под видео эмодзи бицепса. Тогда как другие фолловеры Шевы признаются, что все это было словно вчера. "Андрей, это было круто!", "До мурашек" – не могут по сей день забыть болельщики тот летний вечер 2012-го.

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Наверняка для Андрея Шевченко памятнымоказался не только матч со Швецией 11 июня 2012 года, но и ночь после него. Тогда Шева попал в аварию, отвозя беременную жену Кристен Пазик в аэропорт "Борисполь". В Шевин Porsche врезался "китаец" Geely под управлением 26-летнего киевского таксиста. Мужчина тогда страшно извинялся, а Шевченко, поговаривают, закрыл глаза на повреждение заднего бампера своей дорогой машины, не став устраивать скандал. Не до того было...

Смотрите, как сборная Украины уже под руководством Шевченко-тренера обыграла в Киеве чемпионов Европы португальцев

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