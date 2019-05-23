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Шевченко заменил в сборной Украины травмированного Мораеса форвардом "Динамо"

23 мая, 13:59

Беседин в весенней части сезона провел только два матча

Артем Беседин
Артем Беседин. Фото: ФФУ

В связи с повреждением Жуниора Мораеса, которое сделало невозможным участие игрока в ближайших отборочных матчах Евро-2020 против Сербии и Люксембурга, главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко вызвал в сборную нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина.

Последний раз Артем, на счету которого 11 поединков и один гол за главную команду страны, получал вызов в сборную ровно год назад. Во время июньского сбора Беседин принял участие в обоих товарищеских матчах – против Марокко и Албании. Чуть позже тяжелая травма на длительное время оставила форварда вне игры, однако недавно Артем снова вернулся в ряды клуба

Интересный факт – дебют Артема Беседина в национальной команде пришелся именно на поединок с Сербией, с которой сборная Украины проведет свой ближайший матч. Тогда сине-желтые с Бесединым в составе праздновали победу (2:0) в товарищеском поединке.

Весной Беседин успел отыграть только в двух матчах. Беседин вышел с первых минут матча против "Шахтера" в Харькове, но был заменен по ходу встречи из-за повреждения.

Как сообщалось ранее, Андрей Шевченко назвал состав на матчи с Сербией и Люксембургом. В заявку попал 31 футболист, в числе которых трое нападающих - Роман Яремчук ("Гент"), Артем Кравец ("Кайсериспор") и Жуниор Мораес ("Шахтер").

Также сообщалось, что перед матчами отбора Евро-2020 полузащитник сборной Украины Иван Петряк стал отцом. Женя футболиста Юлия родила мальчика. "Он пахнет счастьем. Спасибо вселенной за сына, я знаю, ты будешь лучшим папулей на свете, мы любим тебя безгранично", – написала Юлия в соцсетях обращение к Ивану.

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Тег Сборная Украины, Жуниор Мораес, Артем Беседин

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Источник:

ФФУ

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