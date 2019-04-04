Шевчук: "Для "Динамо" выиграть Кубок страны и обыграть "Шахтер" – это шанс не провалить сезон"

Экс-игрок "горняков" поделился ожиданиями о предстоящем четвертьфинале Кубка Украины

Вячеслав Шевчук. Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Шевчук: "Для "Динамо" выиграть Кубок страны и обыграть "Шахтер" – это шанс не провалить сезон" Максим Мельник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5c7/86e/5ca5c786eeb13.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5c7/86e/5ca5c786eeb13.jpg 2019-04-04T12:00:06+03:00 Футбол Экс-игрок "горняков" поделился ожиданиями о предстоящем четвертьфинале Кубка Украины

Уже в это воскресенье "Шахтер" и "Динамо" сразятся в Кубке Украины. На этот раз жребий свел команды на стадии четвертьфинала. Экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук, который не раз в составе "горняков" выходил на поле против "Динамо", а сейчас тренирует ФК "Олимпик", поделился ожиданиями от предстоящего поединка с segodnya.ua.

- Когда "Шахтер" и "Динамо" встречаются на ранних стадиях кубка, можно ли назвать этот поединок досрочным финалом?

- Я думаю да. Это классика украинского футбола. Это два гранда нашей страны. Поэтому все болельщики в Украине ждут с нетерпением это противостояние. Я думаю матч соберет большое количество зрителей на трибунах и у экранов телевизоров. А победит та команда, которая подойдет к этому поединку в лучшем состоянии. В Харькове много болельщиков, как "Шахтера", так и "Динамо". Думаю, также приедут болельщики со всей Украины. Это кубковый матч, который состоит из одной игры, ее нужно выигрывать, чтобы продолжить борьбу за завоевание трофея. Поэтому матч должен быть максимально интересным.

- Последний раз команды встречались на ранних стадиях кубка почти 7 лет назад. Тогда "Шахтер" уверено победил на "Донбасс Арене" со счетом – 4:1. Вы принимали участие в том поединки, какие впечатления остались?

- Честно говоря, было много матчей против "Динамо" и отдельные поединки я уже не вспоминаю. Потому что все матчи с киевлянами были очень интересными в плане борьбы. Поэтому какой-то выделить матч я не могу.

- Сейчас в чемпионате у "Шахтера" отрыв в 7 очков от "Динамо". В случае неудачи в кубковой игре, киевляне могут снова остаться без трофеев. Создает ли это дополнительное давление на команду?

- В любом случае это кубковая игра. Сейчас "Шахтер" в лучшем положении, в чемпионате у них большой отрыв от конкурентов. Поэтому для "Динамо" выиграть кубок? Страны, обыграть Шахтер – это один из шансов, чтобы не получился провальный сезон. В любом случае сейчас после длительной паузы, важно кто в каком состоянии вернулся после матчей за сборную. Кто будет лучше подготовлен к матчу, тот наверно и выиграет этот поединок.

- В последнее время матчи между командами не такие эмоциональные как раньше. Как на ваш взгляд будет в этот раз?

- В любом случае должны быть эмоции в матчах между "Шахтером" и "Динамо", всегда должна быть страсть на футбольном поле. Это нормально и интересно как для игроков, так и для зрителей. Поэтому я хочу, чтобы была эмоциональная игра. В любом случае, я буду смотреть матч и хочу, чтобы команды играли со страстью. Хочу увидеть агрессивную игру.

- Кто на ваш взгляд фаворит этого противостояния?

- В последнее время нам довелось сыграть с обеими командами. Официальный матч с "Динамо" и товарищеский "Шахтером". И я сравнил, даже при условии того, что один матч был официальным, а второй товарищеским, у "Шахтера" на данный момент выше уровень, чем у "Динамо" в плане класса и организации игры. Поэтому, я думаю, что все-таки "Шахтер" должен победить. Но здесь будет многое зависеть от настроя игроков и в каком состоянии они вернулись из сборной. Повторюсь, после длительной паузы в первых матчах бывают трудности.

Напомним, матч "Шахтер" – "Динамо" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 7 апреля. Билеты на игру уже можно приобрести тут.

Ранее Александр Сопко прокомментировал предстоящий матч "Шахтера" с киевлянами: "Перспектива остаться без трофеев – весомый раздражитель для "Динамо".

7 апреля состоится матч Динамо – Шахтер

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