Шеве снова фартит по-крупному: обзор победы Украины над Люксембургом

Украинцы едва не опозорились в матче с "карликом". Нас спас гол, забитый Люксембургом в свои ворота

Зинченко и "наш герой" Жерсон Родригес. Фото: Getty Images

Шеве снова фартит по-крупному: обзор победы Украины над Люксембургом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/950/128/5c9950128fa6f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/950/128/5c9950128fa6f.png 2019-03-26T00:07:00+02:00 Футбол Украинцы едва не опозорились в матче с "карликом". Нас спас гол, забитый Люксембургом в свои ворота

На стадионе "Жози Бартель" завершился матч второго тура отбора Евро-2020 между сборными Люксембурга и Украины. Команда Андрея Шевченко лишь чудом сумела выиграть со счетом 2:1 после того, как нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригес, выступающий в японском "Джубило Ивато", на последних секундах головой срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать подачу Руслана Малиновского.

Буквально за минуту до этого мы могли пропустить и вообще проиграть этот матч. Однако нам опять повезло, как и в Португалии, где судья в концовке встречи не назначил пенальти в ворота Пятова за фол со стороны Миколенко.

То, что говорили об Олеге Блохине у руля сборной Украины – что он фартовый, в пору говорить теперь и об Андрее Шевченко. Два матча кряду вытащили на сумасшедшем везении!

ЛЮКСЕМБУРГ – УКРАИНА – 1:2

(Тюрпель, 34 – Цыганков, 40, Родригес, 90+3 авт)

Видео голов

Тюрпель, 34 – 1:0

Цыганков, 40 – 1:1

Родригес, 90+3 авт – 1:2

Победа над Люксембургом вывела Украину в лидеры своей отборочной группы.

Как сообщалось ранее, в сборной Украины перед матчем отбора перепутали Люксембург с Лихтенштейном.

Также сообщалось, что Зинченко замахнулся на скандальный рекорд Тимощука в сборной Украины.

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