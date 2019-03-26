Шеве снова фартит по-крупному: обзор победы Украины над Люксембургом
Украинцы едва не опозорились в матче с "карликом". Нас спас гол, забитый Люксембургом в свои ворота
На стадионе "Жози Бартель" завершился матч второго тура отбора Евро-2020 между сборными Люксембурга и Украины. Команда Андрея Шевченко лишь чудом сумела выиграть со счетом 2:1 после того, как нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригес, выступающий в японском "Джубило Ивато", на последних секундах головой срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать подачу Руслана Малиновского.
Буквально за минуту до этого мы могли пропустить и вообще проиграть этот матч. Однако нам опять повезло, как и в Португалии, где судья в концовке встречи не назначил пенальти в ворота Пятова за фол со стороны Миколенко.
То, что говорили об Олеге Блохине у руля сборной Украины – что он фартовый, в пору говорить теперь и об Андрее Шевченко. Два матча кряду вытащили на сумасшедшем везении!
ЛЮКСЕМБУРГ – УКРАИНА – 1:2
(Тюрпель, 34 – Цыганков, 40, Родригес, 90+3 авт)
Видео голов
Тюрпель, 34 – 1:0
Цыганков, 40 – 1:1
Родригес, 90+3 авт – 1:2
Победа над Люксембургом вывела Украину в лидеры своей отборочной группы.
Как сообщалось ранее, в сборной Украины перед матчем отбора перепутали Люксембург с Лихтенштейном.
Также сообщалось, что Зинченко замахнулся на скандальный рекорд Тимощука в сборной Украины.
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