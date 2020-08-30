Шейхи заплатят Месси 500 миллионов евро чистыми: обнародована схема

Лионель получит 50 млн евро за каждый из пяти следующих сезонов. Плюс бонус в 250 млн - за переезд в США

В западных СМИ появилась новая информация по поводу будущей зарплаты Лионеля Месси в "Манчестер Сити", куда аргентинец активно пытается перебраться из "Барселоны". Ранее сообщалось, что, по 3-летнему контракту с английским клубом, Месси будет получать 112 млн евро в год. Однако, по свежим данным, порядок сумм будет несколько иным.

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По информации известного инсайдера beIN Sports Танкреди Палмери, "Манчестер Сити" суммарно заплатит Лионелю Месси, которому сейчас 33 года, 500 миллионов евро чистыми за следующие пять лет. Но выплаты на счет аргентинского футболиста будут осуществляться по смешанной схеме.

Итак, за каждый из пяти следующих сезонов Месси получит от шейхов по 50 миллионов евро. Однако после трех лет в "Манчестер Сити", Лионеля ждет переход в клуб Североамериканской футбольной лиги MLS "Нью-Йорк Сити", где он проведет два года. За этот трансфер аргентинцу достанется специальный бонус – 250 млн евро. Если все просуммировать, получаются те самые полмиллиарда в евровалюте.

Стоит отметить, что клубом "Нью-Йорк Сити" владеет компания "City Football Group" из ОАЭ, которой принадлежит и "Манчестер Сити". Кроме того, у этой компании имеются футбольные клубы в других частях света – среди них "Мельбурн Сити" (Австралия), "Йокогама Маринос" (Япония) и "Монтевидео Сити" (Уругвай).

Реклама Лионель Месси / Фото: Reuters

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Ранее по поводу ситуации с Месси выступила испанская Ла Лига. В организации утверждают, что соглашение аргентинца с каталонским клубом еще действует, и он не может покинуть команду досрочно в статусе свободного агента. Желающий приобрести Лионеля должен будет выплатить "Барселоне" 700 миллионов евро, если только не получится сбить цену.

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