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Шейхи заволновались: у самого дорогого футболиста мира подозревают коронавирус

10 марта, 21:47

Александр Трикиша

Французский футболист пропустил несколько дней из-за проблем со здоровьем

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе прошел тест на коронавирус. Футболист из-за проблем со здоровьем пропустил несколько предыдущих дней. Главный тренер команды Томас Тухель сообщил, что у француза ангина, но в клубе решили перестраховаться и проверить игрока на наличие вируса COVID-19. Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления.

Сообщается, что Мбаппе прошел тест во вторник утром. Ожидается, что результаты будут известны сегодня вечером или утром в среду. СМИ считают, если коронавирус все же не подтвердится, то Мбаппе будет иметь все шансы сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". Кстати, мы писали, что матч "ПСЖ" – "Боруссия" пройдет без зрителей из-за угрозы эпидемии коронавируса.

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В текущем сезоне Мбаппе провел 32 матча во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал 17 результативных передач. Transfermarkt.com оценивает 21-летнего нападающего в 200 миллионов евро – это самый больший ценник в мировом футболе.

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Смотрите, как Мбапе забивает за "ПСЖ":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Лига чемпионов чемпионат Франции псж коронавирус Килиан Мбаппе

Источник: Сегодня|Спорт

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