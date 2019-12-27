Шикарный гол в Мексике: удар через себя на последней минуте матча

В решающий момент футболист принял мяч на грудь и красивым ударом через себя отправил его в сетку

В Мексике футболист забил красивый мяч на последней минуте встречи

В чемпионате Мексики сыгран первый финальный матч местного турнира – Апертуры. "Монтеррей" встречался с "Америкой" и победил со счетом 2:1. Два из трех голов были забиты в концовке первого тайма. На 45-й минуте Карлос Родригес отправил мяч в собственные ворота, а через минуту выступил в роли ассистента, и Джон Стефан Медина восстановил равенство на табло (1:1).

Победу "Монтеррею" принес Рохелио Мори, отличившийся на 93-й минуте. Футболист принял мяч на грудь и красивым ударом через себя отправил его в сетку ворот Гильермо Очоа. Второй матч состоится 30 декабря.

Смотрите видео победного гола:

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Ранее мы писали, что в Таиланде был забит супергол двойным ударом "ножницами": видео непостижимого шедевра доступно на нашем сайте. В ходе атаки одной из команд мяч был направлен в штрафную площадь соперника. На передачу откликнулись сразу двое игроков, более того – оба футболиста приняли нестандартное решение пробить по мячу ударом "ножницами".

А пару месяцев назад Златан Ибрагимович забил феноменальный "стоячий" гол "Динамо" и заставил вспомнить Роналдиньо. Швед получил мяч от партнера, потоптался на месте и резко пробил в дальнюю девятку. Вратарь не ожидал такой смелости от шведа и не успел среагировать на удар.

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