Шищенко: "Поединок "Шахтер" – "Заря" буде особенным для Будковского"
Лучший бомбардир ЧУ-2002 рассказал, может ли Кайоде вытеснить дисквалифицированного Мораеса из основы "горняков"
Уже в эту субботу, 13 апреля, "Шахтер" примет в Харькове "Зарю". Поединок обещает стать центральным в 24-м туре украинской Премьер-лиги. Эксперт Сергей Шищенко, в свое время становившийся лучшим бомбардиром чемпионата страны, рассказал, для кого из игроков "Зари" матч против "горняков" буде особенным.
Форвард "Зари" Филипп Будковский в свое время не подошел главному тренеру "Шахтера" Паулу Фонсеке. "Для Будковского предстоящий матч может стать особенным в плане настроя, – считает Сергей Шищенко. – Но не из-за того, что на него в "Шахтере" не рассчитывали, наверное, больше для себя, потому что Филипп много не играл, был во Франции в аренде, но не играл. Поэтому лично он, наверное, хочет в матче с "Шахтером" показать тот уровень, который был несколько лет назад, когда он много забивал. Уверен, он хочет выйти на этот уровень и такие матчи для него очень важны".
"В принципе, в первой шестерке каждый матч ключевой, – добавил Сергей Шищенко. – И матч с "Шахтером" для "Зари" не будет исключением. Мы знаем, что "Заря" с лидерами всегда играет очень хорошо. И результаты неожиданные бывают, и борьба всегда интересная. Конечно, для "Зари" этот матч будет очень важным, чтобы не отпускать "Александрию" далеко от себя в борьбе за бронзу".
Не исключено, что против "Зари", в отсутствие дисквалифицированного Мораеса, у "Шахтера" на острие атак сыграет нигерийский форвард Кайоде. "Я думаю, с той игрой, которую показывает Жуниор, тяжело будет его с этой позиции сдвинуть, считает Шищенко. – Но у Кайоде в матче с "Зарей" есть возможность показать, что его не стоит списывать со счетов. Он должен просто принести пользу".
Как сообщалось ранее, полузащитник "Динамо" Денис Гармаш, боднувший головой форварда "Шахтера" Мораеса в кубковой встрече, не понимает, за что ему дали четыре матча дисквалификации. "Я ведь ударил Мораеса не сильно", – утверждает Гармаш.
Также сообщалось, что футболисты "Шахтера" перед игрой с "Зарей" получили в свое распоряжение брендированный самолет. В украинском спорте подобное произошло впервые.
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