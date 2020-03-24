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Шла вторая неделя карантина: Ирина Морозюк записала чумовое видео с туалетной бумагой

24 марта, 11:55

Александр Трикиша

Жена украинского футболиста не устает радовать своих подписчиков новыми "шедеврами"

Одиозная жена украинского футболиста турецкого "Ризеспора" Николая Морозюка Ирина не скучает во время карантина из-за эпидемии коронавируса. После введения карантина по всему миру прокатилась паника, в результате чего самым необходимым товаром стала туалетная бумага. Сеть сразу же заполонили различные ролики на тему дефицитного товара, а спортсмены даже запустили специальный челлендж, соревнуясь в мастерстве набивания рулона.

Не осталась в стороне и наша героиня. Ирина представила свою версию челленджа "Оставайтесь дома", но девушка решила не набивать рулон туалетной бумаги, а попытаться надеть на деревянный держатель. После нескольких неудачных попыток девушка психанула, отфутболила бумагу и… сама прыгнула на штырь. Концовка видео прерывается знаменитым мемом с надписью Directed by Robert B. Weide.

INSTAGRAM

Это не первое видео Ирины на тему коронавируса. Ранее она приняла эстафету от игрока киевского "Динамо" Беньямина Вербича и с рулоном туалетной бумаги вызывающе позировала в соблазняющем наряде, а затем ударила пятой точкой. В комментариях подписчики подшутили, мол не такой челлендж запускал Вербич.

INSTAGRAM

На еще одном видео Морозюк позирует в сексуальном обтягивающем платье, а когда ей дают в руки защитную маску, она отказывается ее надевать и спустя секунду появляется в кадре с короной на голове и практически без одежды.

INSTAGRAM

Ранее мы писали, что Ирина Морозюк шокировала Сеть необычным исполнением гимна Украины. Девушка была одета в синюю кофту и желтые трусы.

Не так давно Ирина Морозюк завязала языком узел на веревке,обойдясь без малейшей помощи рук. Девушка умеет не только открывать бутылку грудью, но и многое другое.

Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

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коронавирус WAGs Ирина Морозюк

Источник: Сегодня|Спорт

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