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Шок для Реброва: Иван Петряк уходит к главному конкуренту

6 мая, 11:53

Украинский полузащитник решил продолжить карьеру в "МОЛ Види"

Петряк в "Ференцвароше" стал чемпионом Венгрии
Петряк в "Ференцвароше" стал чемпионом Венгрии. Фото: Twitter

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал потенциальный переход лидера своей команды Ивана Петряка в стан главных конкурентов "МОЛ Види". Украинец выступал на правах аренды, а права на него принадлежат "Шахтеру".

"Ференцварош" сделал все для игрока, лично я был в Киеве, чтобы договориться с "Шахтером". Казалось, что мы близки к результату, но вчера он объявил о своем решении, которое шокировало меня и клуб. Будущее покажет, было ли это хорошее или плохое решение", – приводит слова Реброва Nemzetisport.

Ранее стало известно, что "Шахтер" принял условия покупки украинского полузащитника Ивана Петряка венгерским клубом "МОЛ Види", а сам игрок согласился на переход.

Напомним, на прошлой неделе Иван Петряк стал чемпионом Венгрии в составе "Ференцвароша", который опередил в турнирной таблице все тот же "МОЛ Види".

Сергей Ребров возглавил "Ференцварош" летом прошлого года, когда клуб вылетел из квалификации Лиги Европы. До этого украинский тренер трудился на Ближнем Востоке. После прекращения работы в Саудовской Аравии Ребров назвал истинную причину увольнения из "Аль-Ахли". Украинец сам собирался покинуть клуб по окончании сезона.

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Тег Сергей Ребров, Ференцварош, Иван Петряк

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UA.Футбол

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