Шок для Роналду: обзор матча "Ювентус" – "Аякс"

Голландцы побеждают на выезде и выходят в полуфинал Лиги чемпионов

Победный гол "Аякса". Фото: AFP

Амстердамский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 1997 года! По сумме двух матчей голландцы прошли итальянский "Ювентус". Мы вели онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала ЛЧ "Ювентус" – "Аякс".

Когда в середине первого тайма Роналду открыл счет, казалось, для "Юве" зажегся зеленый свет на пути в полуфинал. Однако голландцы быстро отыгрались. А во втором тайме полностью доминировали на поле и лишь блестящая игра Щенсны спасла "Юве" от более крупного поражения.

"Ювентус" – "Аякс" – 1:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Роналду (28) - ван де Беек (34), де Лихт (67)



"Ювентус": Щенсны, Де Шильо (Канселу, 64), Ругани, Бонуччи, Алекс Сандро, Джан, Матюиди, Пьянич, Дибала (Кен, 46), Роналду, Бернардески (Бентанкур, 80).



"Аякс": Онана, Велтман, де Лихт, Блинд, ван де Беек, де Йонг, Шоне, Мазрауи (Синкгравен, 11, Магальян, 82), Зиеш (Хунтелаар, 88), Тадич, Нерес.



Предупреждения: Джан (69), Роналду (90+3)

Обзор первого тайма "Ювентус" – "Аякс":

Обзор второго тайма "Ювентус" – "Аякс":

Теперь в полуфинале "Аякс" сыграет с победителем пары "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм".

Напомним, что в другом матче дня "Барселона" обыграла на своем поле "Манчестер Юнайтед" и продолжит поход за главным клубным трофеем Европы.

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