Шотландия – Россия и другие матчи пятницы в отборе на Евро-2020

6 сентября в Европе проходит девять поединков квалификации в финальную часть чемпионата Европы

В пятницу состоится еще девять матчей отборочного турнира Евро-2020. Центральный поединок дня принимает Гамбург – онлайн матча Германия – Голландия смотрите в трансляции на нашем сайте.

Напомним, накануне сборная Украины прибыла в Вильнюс, где в субботу сыграет с Литвой. Во время непродолжительного перелета Степаненко за кофе прочитал несколько страниц интересной книги, а Коноплянка с Матвиенко сыграли пару партий в нарды.

Отбор Евро-2020. Пятница, 6 сентября

Группа C

19:00 Эстония – Беларусь

ТВ: "Футбол 2", oll.tv

21:45 Германия – Голландия

ТВ: "Футбол 2", oll.tv

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Группа I

19:00 Кипр – Казахстан

ТВ:oll.tv

21:45 Шотландия – Россия

ТВ:oll.tv

21:45 Сан-Марино – Бельгия

ТВ:oll.tv

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Группа E

21:45 Словакия – Хорватия

ТВ: "Футбол 1", oll.tv

21:45 Уэльс – Азербайджан

ТВ:oll.tv

Группа G

21:45 Словения – Польша

ТВ:oll.tv

21:45 Австрия – Латвия

ТВ:oll.tv

Смотрите, как в четверговом матче отбора Испания в меньшинстве обыграла Румынию

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