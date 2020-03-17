Шоу на карантине: Зинченко в "Манчестер Сити" определили новую профессию

Украинский легионер "горожан" назван наиболее подходящим игроком команды на роль певца

Во время паузы в Премьер-лиге Англии, связанной с коронавирусом, действующий чемпион страны "Манчестер Сити" запустил в сеть оригинальное развлекательное шоу. На необычные вопросы в нем ответили вингер "горожан" Рияд Марез и защитник Бенжамен Менди.

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В частности, на вопрос, кто из игроков "Манчестер Сити" имел бы наибольшие шансы стать певцом, Рияд Марез незамедлительно ответил: "Зинченко!". Слова алжирца подтвердили видеоклипом, на котором украинский легионер "МанСити" читает рэп.

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Между тем, когда дошло дело до вопроса, кто из футболистов "МанСити", наиболее вероятно, станет тренером в английской Премьер-лиге, Марез назвал "двойника" Александра Зинченко – бельгийца Кевина де Брюйне.

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Ранее самый дорогой украинский футболист рассказал, как спасается от коронавируса. "Кушаем чеснок и тщательно моем руки. Влада Седан напичкала мне все карманы этими антисептиками", – рассказал Александр Зинченко, которого аналитики Transfermarkt оценивают в 30 миллионов евро.

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