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Шовковский покатал на самолете детей своей возлюбленной от предыдущего брака

24 мая, 01:12

Олег Люлька

Знаменитый украинский голкипер воспользовался услугами житомирского авиаклуба

Знаменитый вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский, который ныне является ассистентом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, продолжает совмещать футбол с экстримом. Причем приобщает к последнему подрастающее поколение.

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Воспользовавшись услугами авиаклуба в Житомире, СаШо полетал на небольшом самолете Cessna UR IFC. При этом вместе с Александром Шовковским на борту самолета оказались дети его возлюбленной Марины Кутеповой от предыдущих отношений с Сергеем Евланчиком – сын Никита и дочь Жасмин.

"Немного полетали, – написал у себя в соцсетях Александр Шовковский. – А теперь поздравим друга с "ПЕРВЫМ СОЛО"!!!

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Ранее сообщалось, что опасный Шовковский поупражнялся в стрельбе из пистолета. При этом известный украинский вратарь использовал тупоконечную пулю.

Также мы писали, что Шовковский будет судиться из-за платежки за газ. Знаменитый голкипер в шоке: с него требуют деньги за то, что, по его словам, он не потреблял.

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самолет Александр Шовковский вратарь Сборная Украины полет

Источник: Сегодня|Спорт

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