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Шовковский помыл своего ежика зубной щеткой. И тут же попал под критику

11 июня, 19:08

Олег Люлька Олег Люлька

Часть фолловеров Александра - в восторге. Другие же ругают вратаря за то, что якобы подвергает животное стрессу

Бывший вратарь киевского "Динамо", а ныне ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский, недавно купивший ежика поразительного белого цвета, принялся активно ухаживать за новым питомцем в своем домашнем зоопарке. СаШо показал подписчикам, как купает колючего малыша, тщательно вымывая кроху зубной щеткой.

"Маленький кайфушник! Чистота – наше фсе!!! Как же ему нравятся теплые ванночки! А как нам нравится его купать! Держите себя в чистоте! И соблюдайте меры безопасности в период карантина! Будьте здоровы! Да пребудет с вами t36,6", – написал у себя в Instagram Александр Шовковский

INSTAGRAM

Правда, видео с водными процедурами ежика собрало не только умилительные отзывы подписчиков Александра Шовковского ("Господи, что за милота!", "Белый и пушистый. Это видео сделало мой день!"), но и определенную порцию критики. "Саша, перестаньте мыть ежа, – советуют Шовковскому некоторые фолловеры. – Для ежей купание – стресс!".

Хотя по видео не скажешь, что у ежика – стресс. Скорее, наоборот, колючий мешочек просто балдеет.

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Отметим, что дома у Шовковского также обитают кот, попугай Шико и многочисленные рыбки. Причем кот уже подружился с ежом. Смотрите, как они едят с одной миски:

Шовковский. Домашний зоопарк Видео: Instagram

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футболист ежик Александр Шовковский вратарь домашние животные

Источник: Сегодня|Спорт

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