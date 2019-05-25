Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Шовковский взорвал сеть своим видом на дне рождения байкера из Донецка

25 мая, 22:37

Таким легендарного вратаря мы еще не видели

Александр Шовковский и Марина Кутепова
Александр Шовковский и Марина Кутепова. Фото: Instagram

Перед матчами с Сербией и Люксембургом один из тренеров сборной Украины Александр Шовковский посетил вечеринку по случаю дня рождения известного байкера из Донецка Александра Сироты. При этом Шовковский взорвал сеть своим внешним видом, представ в состоянии легкой несобранности. На Александре были серые кеды, белые гетры, одна из которых полуспущена, а также джинсовые шорты и галстук. А еще – пластырь крест-накрест на левом колене. На день рождения друга легендарный вратарь, который и сам увлекается мотоциклами, пришел в компании своей любимой женщины – Марины Кутеповой. 

"Дресс-код мероприятия всегда должен быть выдержан!) Мы все родом из детства! А первые 50 лет даются особенно тяжело) И я согласен с Юбиляром, что лучше не 50 лет, а 5 по 10 лет) Молодец, что родился! Оставайся всегда таким позитивным и жизнерадостным! Будь нам здоров и счастлив! Обнимаю, Братское Сердце!", – написал в Instagram Александр Шовковский.

Подписчики не прошли мимо его оригинального прикида:

  • Прикольные
  • Коленки зеленкой надо было помазать) Вообще огонь было бы
  • Крутяцкий стиль!!!

Как сообщалось ранее, Александр Шовковский чуть не сбил стадо баранов:

Напомним, в субботу, 25 мая, сборная Украины начала подготовку к матчам против Сербии и Люксембурга. На первую тренировку национальной команды приехало всего 13 футболистов, которые начали "работу" с коллективного обеда.

Как мы писали, на матч с Украиной главный тренер сборной Сербии взял только одного игрока из родного чемпионата. При этом тройку нападающих сербов составиди Александр Митрович ("Фулхэм, Англия), Лука Йович ("Айнтрахт", Германия) и Александр Прийович ("Аль-Итихад", Саудовская Аравия).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Александр Шовковский, Сборная Украины

Вы сейчас просматриваете новость " Шовковский взорвал сеть своим видом на дне рождения байкера из Донецка". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шевченко заменил в сборной Украины травмированного Мораеса форвардом "Динамо"

23 мая, 13:59

Беседин в весенней части сезона провел только два матча

Полез за козлами: Коноплянка выбрал необычный способ подтянуть форму перед сборной

22 мая, 10:31

Украинский полузащитник "Шальке" перед матчами за сборную страны переквалифицировался в альпиниста

Псковский десантник рассказал о бое с украинцами за Новосветловку

Как привязанность к матери влияет на развитие детей

Новый глава Минздрава Норвегии: люди могут пить и курить

Гройсман в Раде прокомментировал распад коалиции

В соцсетях показали пустые прилавки донецких магазинов (фото)

Известная певица подала в суд на тренера "Зенита"

Новоиспеченная жена Каменских умилила сеть фото со своей собакой

"Первый" опубликовал протокол смс-голосования шоу "Голос. Дети"

"Тоттенхэм" показал эмоции футболистов в раздевалке после победы

"Похоже на шантаж": дипломат о заявлении Климкина по "Минску"

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Без медальной интриги, но с борьбой за еврокубки: расписание и результаты 31 тура чемпионата Украины

Сегодня, 19:15

В чемпионате Украины осталось определить, кто отправится в еврокубки, а кто – в Первую лигу

Космический гол на Гагарина: критик Блохина забил в подкате с 20 метров – в девятку!

Сегодня, 18:59

Судьбу матча "Десна" – "Арсенал" решил невероятный по красоте удар в исполнении Андрея Богданова

19-летняя украинка Даяна Ястремская выиграла теннисный турнир в Страсбурге

Сегодня, 18:48

Юная украинская теннисистка в финале обыграла француженку Каролин Гарсию

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: расписание, результаты, таблицы

Вчера, 23:28

Наша "молодежка" четвертый раз поехала на мундиаль, до этого украинские футболисты всегда выходили в плей-офф

Где смотреть стартовый матч Украины на молодежном чемпионате мира

Вчера, 21:25

Трансляция поединка против американцев будет доступна в прямом эфире

4 вопроса мужчине, которые должны быть у одинокой женщины

На инаугурации упало президентское удостоверение Зеленского

В Авдеевке женщина-военный упала в обморок (видео)
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь