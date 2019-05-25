Шовковский взорвал сеть своим видом на дне рождения байкера из Донецка

Таким легендарного вратаря мы еще не видели

Александр Шовковский и Марина Кутепова. Фото: Instagram

Перед матчами с Сербией и Люксембургом один из тренеров сборной Украины Александр Шовковский посетил вечеринку по случаю дня рождения известного байкера из Донецка Александра Сироты. При этом Шовковский взорвал сеть своим внешним видом, представ в состоянии легкой несобранности. На Александре были серые кеды, белые гетры, одна из которых полуспущена, а также джинсовые шорты и галстук. А еще – пластырь крест-накрест на левом колене. На день рождения друга легендарный вратарь, который и сам увлекается мотоциклами, пришел в компании своей любимой женщины – Марины Кутеповой.

"Дресс-код мероприятия всегда должен быть выдержан!) Мы все родом из детства! А первые 50 лет даются особенно тяжело) И я согласен с Юбиляром, что лучше не 50 лет, а 5 по 10 лет) Молодец, что родился! Оставайся всегда таким позитивным и жизнерадостным! Будь нам здоров и счастлив! Обнимаю, Братское Сердце!", – написал в Instagram Александр Шовковский.

Подписчики не прошли мимо его оригинального прикида:

Прикольные

Коленки зеленкой надо было помазать) Вообще огонь было бы

Крутяцкий стиль!!!

Как сообщалось ранее, Александр Шовковский чуть не сбил стадо баранов:

Напомним, в субботу, 25 мая, сборная Украины начала подготовку к матчам против Сербии и Люксембурга. На первую тренировку национальной команды приехало всего 13 футболистов, которые начали "работу" с коллективного обеда.

Как мы писали, на матч с Украиной главный тренер сборной Сербии взял только одного игрока из родного чемпионата. При этом тройку нападающих сербов составиди Александр Митрович ("Фулхэм, Англия), Лука Йович ("Айнтрахт", Германия) и Александр Прийович ("Аль-Итихад", Саудовская Аравия).

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