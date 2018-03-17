Шовковский: "Я бы Хачериди в порошок стер"

Бывший голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский раскритиковал защитника Евгения Хачериди. Напомним, что после матча с "Лацио" главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что Хачериди отказался выходить на замену.

"При мне Хачериди себе такого бы не позволил. Потому что знал, что ему появляться мне на глаза после этого не стоит. Я бы его в порошок стер.

Женя, наверное, уже забыл, как после очередного удаления в домашнем матче, где он одну из желтых карточек получил за разговоры с арбитром, я в раздевалке в присутствии всей команды его предупредил и сказал, что если такое еще раз повториться и при этом команда от этого не досчитается очков, я при всех в раздевалке его разорву на части!



Да что он о себе возомнил??? Я считаю, что игрокам с таким отношением к своей работе, к таким отношением к своим партнерам и наконец, таким отношением к самому себе не место в команде "Динамо" Киев!" – написал Шовковский в соцсетях.

Напомним, что в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" проиграло "Лацио" (0:2) и вылетело из турнира.