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"Шпора" за 22 миллиона евро: таких игроков в "Атлетико" не было почти сто лет

17 июля, 20:20

Мадридский гранд раскошелился на крупную сумму ради финалиста ЛЧ в составе "Тоттенхэма"

Киран Триппьер
Киран Триппьер. Фото: Getty Images

Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер стал игроком мадридского "Атлетико". Об этом сообщает официальный сайт "матрасников". Англичанин успешно прошел медицинское обследование и подписал 3-летнее соглашение с мадридским клубом. По информации СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов фунтов (примерно 22 млн евро). Знаковый момент – финалист ЛЧ-2019 Триппьер стал первым англичанином за последние 95 лет, который будет защищать цвета "Атлетико".

Смотрите, как Триппьер забивал за "Тоттенхэм"

Напомним, что буквально накануне "Тоттенхэм" оказался в центре забавной трансферной истории. Маурицио Почеттино, являющийся сыном главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино, подписал первый профессиональный контракт с клубом. 18-летний игрок будет выступать за молодежную команду "Тоттенхэма" U-23. В прошлом сезоне Почеттино-младший выступал за U-18, где забил 4 гола в 23 встречах.

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Между тем, похоже, самый ожидаемый трансфер лета-2019 не состоится. "Барселона" боится подписывать Неймара. Обнародована веская причина. Каталонский клуб опасается, что бразилец будет лечиться, а не играть. За 5 лет у него было 18 травм.

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Тег Атлетико Мадрид, Тоттенхэм, Киран Триппьер

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Сегодня|Спорт

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