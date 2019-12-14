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Шторм "Санта Лючия" накрыл Италию и отложил дебют Гаттузо в качестве тренера "Наполи"

14 декабря, 16:06

Матч "Наполи" - "Парма" начнется с задержкой из-за повреждения крыши, в Неаполе шторм

Фанатам "Наполи" придется подождать лишние полчаса из-за шторма

Фанатам "Наполи" придется подождать лишние полчаса из-за шторма / Фото: Twitter

Стало известно, что матч 16-го тура чемпионата Италии по футболу "Наполи" – "Парма" начнется с задержкой на 30 минут в связи с непогодой в Неаполе. На город обрушился шторм "Санта Лючия", в результате получила повреждения крыша стадиона "Сан Паоло", вмещающего 55 тысяч человек. Интересно, что именно сегодня состоится дебют Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера "Наполи".

Власти выпустили распоряжение о закрытии школ в Риме и Неаполе из-за сильных ветров и проливных дождей на юго-западе Италии. В этот день итальянцы отмечали праздник Святой Лючии, и шторму неофициально было дано такое же имя.

Смотрите, как "Наполи" на своем поле громил "Генк":

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Из соображений безопасности рассматривалась возможность переноса матча или проведения игры при пустых трибунах, однако было решено просто отложить стартовый свисток. Встреча начнется в 17:30 по киевскому времени.

41-летний Дженнаро Гаттузо, который должен дебютировать в качестве наставника "Наполи", ранее тренировал "Милан".

"Наполи" после 15 туров занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии и рискует остаться без еврокубков на следующий сезон. У "Пармы" столько же очков (21) и восьмое место.

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шторм чемпионат Италии Наполи Парма

Источник: Сегодня|Спорт

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