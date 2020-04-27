"Штрафуют за правду": экс-игрок сборной Украины высказал уважение футболисту, раскритиковавшего Путина

Евгений Левченко удивляется, что игрока не поддержали партнеры по команде и друзья

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на новость о том, что российский клуб "Крылья Советов" оштрафует своего вратаря Евгения Фролова за критику в адрес президента страны Владимира Путина. Напомним, Фролов назвал обещания Путина пустословием.

"Требуй не требуй, мы ничего не получим, власть просто на нас забьет. Забьет и скажет: "Денег нет, но вы держитесь". У них для себя деньги есть. Для людей – ничего нет. Взять Америку, Европу – во многих странах помогают своим гражданам, помогают бизнесу. У нас в России ничего этого нет. То, что говорит президент по телевизору – это все пустословие. Реальных дел никаких нет. Хочется открыть людям глаза: все, что нам говорят по ТВ – зло. И в реальной жизни все по-другому", – сказал Фролов в интервью каналу "Футбольный Биги".

В клубе сразу же заявили, что не разделяют мнения своего футболиста и пообещали его оштрафовать с формулировкой "нарушение пункта контракта и причинение ущерба интересам клуба".

А вот Левченко с такими санкциями не согласен, о чем написал на своей странице в Twitter.

"Евгений Фролов – вратарь "Крылья Советов" в своем интервью, сказал все абсолютно правильно. Теперь же его пытаются оштрафовать за то, что он говорит правду! Где футбольная общественность, партнеры по команде, друзья? Евгений – мое уважение", – написал Левченко.

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