Шуховцев: "Заре" нужно цепляться за очки в матче с "Шахтером", чтобы бороться за бронзу"

Экс-голкипер луганчан – о том, справятся ли "горняки" с "Зарей" в отсутствие Мораеса и Марлоса

Игорь Шуховцев. Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

В центральном поединке 24-го тура чемпионата Украины в субботу донецкий "Шахтер" в Харькове примет луганскую "Зарю". Матчи между этими командами всегда проходят в напряженной борьбе и вызывают большой интерес у болельщиков. Своими ожиданиями от предстоящего противостояния с Segodnya.ua поделился легендарный украинский вратарь, экс-голкипер "Зари" Игорь Шуховцев.

- "Заря" борется с "Александрией" за третье место. Сейчас отрыв 9 очков и луганчан ждет матч с чемпионом, в котором можно потерять очки. Станет ли для "Зари" этот матч ключевым в борьбе за бронзу?

- Нужно начать с того, что мы видели матч "Шахтер" - "Александрия", жесткий, по футбольному интересный, напряженный. Мне он очень понравился, потому что "Александрия" очень достойно сыграла против "Шахтера". И не менее интересный матч нас ждет с "Зарей", потому что мы видели "Зарю" с Киевом. Очень сильный был матч и эти два матча показали, что команды находятся на своих местах. Стоит отметить, что у "Зари" все-таки, на мой взгляд, игра будет стоять особняком в плане того, что им нужно цепляться за очки, чтобы противостоять "Александрии", бороться за бронзу. Для них этот матч, наверное, будет важнее. Но "Шахтер" есть "Шахтер", и я думаю, что "Шахтер" не допустит, чтобы "Заря" их обыграла. У меня есть предположение, что будет один-два мяча максимум и очень сложно будет играть "Шахтеру" с "Зарей". Я не люблю говорить счета и все остальное, но основываясь на играх "Шахтер – "Александрия" и "Заря" – "Динамо", я могу сказать, что нас ждет очень интересный матч.

- Обе команды играли в кубке на выходных, но "Шахтеру" пришлось играть дополнительное время, была серия пенальти. Это отразится как-то на команде в грядущем матче?

- Я думаю, не стоит говорить, что отразится. Понятно, что степень усталости у "Шахтера" побольше, потому что в кубке был очень сложный матч, много эмоций потратили. Но с другой стороны, это придает "Шахтеру" мотивации и сил, в том плане, что такой шедевральный поединок был, и "Шахтер" на эмоциях взял и прошел дальше. И я думаю, что это будет огромный плюс "Шахтеру" в эмоциональном плане, а мы все уже давным-давно знаем, что футбол - это эмоции и психология. На мой взгляд, в психологии выигрывает "Шахтер" однозначно, потому что они на позитиве, а "Заря" на негативе.

- У "Шахтера" не сыграют сразу двое лидеров – Мораес перебрал карточек, а Марлос перенес операцию. Будет ли кем Фонсеке заменить лидеров?

- Я не буду первым и не буду последним, кто скажет, что Марлос для "Шахтера" очень значимая фигура. Сложно будет его заменить. Но "Шахтер" – это гигант, поэтому игроки обязаны выходить в этой команде и играть не хуже, чем Марлос и так далее. Я не буду отвечать в плане "есть кем заменить" или "некем заменить". Я считаю, что люди, находящиеся в "Шахтере", должны выходить и заменять лидеров.

- В составе "Зари" есть ряд арендованных у "Динамо" игроков и есть ряд экс-игроков "Шахтера". Это добавит в целом команде мотивации именно на этот матч?

- Конечно! Это испокон веков было. Люди, которые в аренде, всегда ходят доказать. Почему я и говорю, что будет очень непростой матч. "Заря" очень понравилась с Киевом и очень понравилась с "Шахтером". Так что никто не будет уступать, поверьте мне. Будет напряженный матч, будут карточки, будет очень непростой поединок для обеих команд.

Напомним, матч "Шахтер" – "Заря" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 13 апреля. Билеты на игру уже можно приобрести тут.

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АВТОР: Максим Мельник Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.