Шукер выбил Шовковскому два зуба, а в Киеве отменили чистый гол Косовского: воспоминания о плей-офф ЧМ

Бывший вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Александр Шовковский, который сейчас входит в тренерский штаб национальной команды, поделился воспоминаниями от отборе на ЧМ-1998 и противостоянии в плей-офф с Хорватией. Ранее мы сообщали, что Шовковский покатал на самолете детей своей возлюбленной от предыдущего брака.

"Я не верю, что против нас был тогда какой-то заговор, но симпатии арбитров в обоих матчах с хорватами оказались на стороне соперника. Хотя симпатии — это мягко сказано. В Загребе судья не назначил очевидный пенальти за фол против Сергея Реброва, а в Киеве вообще отменил чистейший гол Виталия Косовского. Поединок на выезде запомнился еще тем, что закончил я его без… двух зубов. Мне их выбил Давор Шукер. Нападающий рисовал пенальти и задел мою челюсть. Один зуб я сразу показал рефери, а второй был сломан. Потом, по приезде в Киев, отправился в клинику на реставрацию".

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Однако, несмотря на поражение со счетом 0:2 в первом поединке, украинцы решительно настраивались на домашний матч: "Осенью 1997-го футболисты "Динамо" были на ходу, мы как раз громили "Барселону". На второй матч готовился и Андрей Шевченко, который игру в Загребе пропускал из-за дисквалификации. В общем, на переполненном "Олимпийском" в стартовые минуты мы просто смяли соперника! Засчитай судья тот гол, счет стал бы 2:0. Но вместо этого мы получили рикошет в свои ворота. Во Францию поехали хорваты, а нас потом мерили и оценивали по их бронзовым медалям на чемпионате мира, но я никогда не любил сослагательного наклонения".

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Мы также писали, что Шевченко открыл секрет ударов с точки и назвал лучшего спеца по пенальти.

Смотрите, как работает Александр Шовковский в тире

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