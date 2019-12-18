Шумахера за такое прощали: вратаря "Шальке" дисквалифицировали за удар из карате

Вратарь "Шальке" Александр Нюбель дисквалифицирован на четыре матча бундеслиги, а также оштрафован на 12 тысяч евро за грубый фол в матче 15-го тура чемпионата Германии против "Айнтрахта" (1:0). Напомним, на 67-й минуте голкипер брутально ударил ногой в грудь нападающего гостей Мията Гачиновича и был удален с поля.

Таким образом, страж ворот "Шальке" пропустит встречи с "Вольфсбургом", "Фрайбургом", менхенгладбахской "Боруссией" и с "Баварией".

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Последствия удара для Мията Гачиновича:

К слову, в сети уже сравнили этот фол со знаменитой атакой голкипера сборной ФРГ Тони Шумахера против защитника сборной Франции Патрика Баттистона на чемпионате мира 1982 года. Француз успел прокинуть мяч мимо вышедшего за из ворот вратаря, но тот всем своим весом влетел в соперника. В результате столкновения Баттистона получил тяжелую черепно-мозговую травму, у него были выбиты три зуба и серьезно пострадал позвоночник. Некоторое время футболист находился без сознания, но самое интересное, что немец даже не был наказан предупреждением.

Ранее мы писали, что футболист за 120 миллионов евро играет в Бундеслиге в детской форме. Домашний комплект "Баварии" велик на миниатюрного бразильского полузащитника.

Смотрите, как Филиппе Коутиньо забивал "Тоттенхэму":

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